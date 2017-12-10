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17:49 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане нашли пропавшую 17-летнюю студентку из Альметьевска

7 декабря пропала 17-летняя студентка-первокурсница Альметьевского медицинского колледжа.

Сообщалось, что девушка ушла из колледжа после третьей пары, но домой не вернулась.

Полиция объявила девушку в розыск 8 декабря. Уже вечером 9 декабря родственники студентки сообщили в соцсетях, что ее нашли в другом городе. В публикации отмечалось, что девушка цела и уже едет домой.

Остальных подробностей близкие девушки не сообщили, но поблагодарили всех за помощь в ее поисках.

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