В Татарстане нашли пропавшую 17-летнюю студентку из Альметьевска
7 декабря пропала 17-летняя
7 декабря пропала 17-летняя
Сообщалось, что девушка ушла из колледжа после третьей пары, но домой не вернулась.
Полиция объявила девушку в розыск 8 декабря. Уже вечером 9 декабря родственники студентки сообщили в соцсетях, что ее нашли в другом городе. В публикации отмечалось, что девушка цела и уже едет домой.
Остальных подробностей близкие девушки не сообщили, но поблагодарили всех за помощь в ее поисках.