В Минске открылся самый большой в Беларуси мобильный каток

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Открытый каток находится в минском микрорайоне Чижовка — на пересечении улиц Голодеда и Ташкентской. Лед заморозили с помощью современного холодильного оборудования. Благодаря новому хладагенту, площадка может держаться даже при плюсовой температуре на улице. Так анонсировали во время открытия катка — в минувшую пятницу. Но погода подкачала: уже в субботу каток залил дождь. В таких условиях кататься невозможно — тает лед.

Владимир Ляшкевич, начальник службы мобильного катка Чижовка, в начале выходных был в расстроенных чувствах: переживал, что погода испортила людям планы. Но уже с утра воскресенья приободрился: начался морозец, город завалило снегом — можно кататься!

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— Конечно, был бы навес, дождь лед бы не испортил. Но наша площадка 50 на 80 метров находится под открытым небом, — объясняет Владимир Ляшкевич.

В прошлом году, вспоминает, каток проработал вплоть до марта. Люди приезжали даже из самых отдаленных районов города: мороза не пугались.

— Удивительно, но катались даже в — 17−20˚С. На льду не холодно — когда нарезаешь круги, согреваешься моментально, — смеется.

Сегодня на улице -2˚С, и лично я трясусь от холода. Даже горячий кофе не спасает. Переминаюсь с ноги на ногу, до глаз шарф натягиваю, и наблюдаю за другими: люди на коньках катаются с румянцем на щеках — уже разгорячились. Веселые и счастливые. Встречаю подростка Вадима, так паренек представился. Школьник с друзьями живут далеко: проехали весь город, чтобы добраться до катка. Зимой, признаются те, проводят здесь каждые выходные. Ребята объяснили, почему не катаются на крытых катках, которые есть в шаговой доступности от дома.

— Сами подумайте: в ледовых дворцах сеанс длится всего 45 минут. Нам этого мало. А тут, за те же деньги, можно гонять по льду целых полтора часа, — Вадим достает шайбу, клюшку и коньки. Прощается: друзья уже зовут.

С каждой минутой на морозе мне все холоднее, а людей, которые хотят активно провести воскресенье — все больше. Правда, очередь у кассы долго ждать не приходится: люди берут билет, не мешкая, цена всех устраивает. К слову, входной на каток стоит от 4 до 4,5 рублей в будние дни, 5 — в выходные, цена для детей младше 14 лет — 2 рубля. Заточка личных коньков обойдется в 4 рубля, а прокат специальной обуви с лезвием — в 3 рубля. Экипировки хватит всем. В прокате мобильного катка большой выбор: есть размеры с 27 по 47 включительно.

Кстати, посетители катка — люди всех возрастов, ограничений нет. Кассиры вспоминают:

— Приезжают целыми семьями: мама, папа, дети, даже трехлетние малыши. Кроме молодежи, на коньках активно катаются и пенсионеры. Например, к нам часто приходит дедушка, ему лет под 90. Так он такие пируэты на коньках выдает! Загляденье!

Но есть и дилетанты: люди, которые вставали на коньки лишь в детстве, или вообще ни разу не катались на льду. Для таких посетителей работает профессиональный инструктор. За 45 минут инструктажа берет всего 5 рублей.

Все время, что я грелась в домике кассиров, их телефон разрывался. Люди узнавали цены, обещали приехать. Многие родители готовы ухватиться за любую возможность, лишь бы оттащить детей от компьютера, выпроводить их на свежий воздух. Но и дети особо не сопротивляются: приходят сами и приводят друзей. Персонал мобильного катка помнит не один случай, когда на ледовую площадку приходили целыми компаниями — праздновать Дни рождения. Часами катались на льду, в перерывах заряжались бутербродами и горячим чаем.

Для непредусмотрительных посетителей, которые не взяли с собой еду и термос, развернута торговля с напитками и быстрым питанием — блинами с начинками, хот-догами, шаурмой и горячими супами. К услугам посетителей также — камеры хранения и биотуалеты. К слову, каток работает ежедневно. В будние — с 10.30 до 22.00. В выходные — с 8.30 до 11.30 на катке играют в хоккей, массовые сеансы стартуют с 12.30. Площадка работает до ночи: закрывается в 22.00.