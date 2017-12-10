Волгоградец ездил на санях в собачьей упряжке по голому асфальту
Волгоградец поделился с пользователями сети видеороликом с названием «Эту страну не победить», который разместил на самом известном видеохостинге, сообщает ВДТВ.
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Волгоградец поделился с пользователями сети видеороликом с названием «Эту страну не победить», который разместил на самом известном видеохостинге, сообщает ВДТВ.
В объектив видео попала поездка молодого человека на санях по асфальту, которые тянул крупный пёс.
Крупной собаке было трудно, поскольку сани предназначены для снежной погоды, которая в наши края еще не пришла.