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17:46 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградец ездил на санях в собачьей упряжке по голому асфальту

Волгоградец поделился с пользователями сети видеороликом с названием «Эту страну не победить», который разместил на самом известном видеохостинге, сообщает ВДТВ.

В объектив видео попала поездка молодого человека на санях по асфальту, которые тянул крупный пёс.

Крупной собаке было трудно, поскольку сани предназначены для снежной погоды, которая в наши края еще не пришла.

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