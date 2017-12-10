Водитель грузовика устроил дрифт на парковке гипермаркета в Челябинске
Видеозаписью опасной езды очевидцы поделились в соцсети.
Видеозаписью опасной езды очевидцы поделились в соцсети.
Водитель грузовика устроил дрифт на парковке гипермаркета в Металлургическом районе Челябинска, видеозаписью опасного шоу горожане поделились в соцсети.
На кадрах видно, что тяжёлая машина кружит по заснеженной площадке, время от времени уходя в занос. Вскоре к грузовику присоединяются несколько легковых автомобилей.
В комментариях одни пользователи выразили восхищение по поводу мастерства водителя большегруза, а другие, напротив, напомнили об опасности такого поведения.
«Вчера в КС что он вытворял!!! Красава мужик, наблюдал с удовольствием», — написал один из участников обсуждения.
«А
Отметим, что снегопады в последние два дня стали причиной множества ДТП на дорогах Челябинска и области.