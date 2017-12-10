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18:25 (мск), источник: АиФ Челябинск

Водитель грузовика устроил дрифт на парковке гипермаркета в Челябинске

Видеозаписью опасной езды очевидцы поделились в соцсети.

Водитель грузовика устроил дрифт на парковке гипермаркета в Металлургическом районе Челябинска, видеозаписью опасного шоу горожане поделились в соцсети.

На кадрах видно, что тяжёлая машина кружит по заснеженной площадке, время от времени уходя в занос. Вскоре к грузовику присоединяются несколько легковых автомобилей.

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях одни пользователи выразили восхищение по поводу мастерства водителя большегруза, а другие, напротив, напомнили об опасности такого поведения.

«Вчера в КС что он вытворял!!! Красава мужик, наблюдал с удовольствием», — написал один из участников обсуждения.

«А всё-таки, наверное, правильно раньше было — машину только будучи взрослым можно было купить, когда мозг уже по месту встал», — отметил другой комментатор.

Отметим, что снегопады в последние два дня стали причиной множества ДТП на дорогах Челябинска и области.

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