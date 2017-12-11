В Волгоградской области жителей стало меньше на 85 тысяч в сравнении с 2010 годом
Волгоградстат опубликовал цифры по численности населения в Волгоградской области, сообщает ВДТВ.
Волгоградстат опубликовал цифры по численности населения в Волгоградской области, сообщает ВДТВ.
Опубликован доклад о состоянии численности населения Волгоградской области и гендерном распределении.
Однако это не самые последние данные: за 1 января 2017 года.
Итак, всего в области проживает 2 миллиона 535 тысячи человек, это на 10 тысяч меньше, чем в прошлом году и на 85 тысяч меньше, чем в 2010.
А вот гендерное превосходство остается таким же уже 10 лет.
В волгоградской области 1 миллион 173 тысячи мужчин и 1 миллион 361 тысяча женщин. Разница — 188 тысяч человек.
Наша область отличается неравномерным распределением и между городским и сельским населением.
Горожан в 3,3 раза больше, чем проживающих в поселках и хуторах — 1 миллион 947 тысяч.
Число селян сокращается намного быстрее. Люди стремятся улучшить условия жизни, особенно молодежь. Да и смертность там выше — умирают чаще.