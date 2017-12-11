В Волгоградской области жителей стало меньше на 85 тысяч в сравнении с 2010 годом

Опубликован доклад о состоянии численности населения Волгоградской области и гендерном распределении.

Однако это не самые последние данные: за 1 января 2017 года.

Итак, всего в области проживает 2 миллиона 535 тысячи человек, это на 10 тысяч меньше, чем в прошлом году и на 85 тысяч меньше, чем в 2010.

А вот гендерное превосходство остается таким же уже 10 лет.

В волгоградской области 1 миллион 173 тысячи мужчин и 1 миллион 361 тысяча женщин. Разница — 188 тысяч человек.

Наша область отличается неравномерным распределением и между городским и сельским населением.

Горожан в 3,3 раза больше, чем проживающих в поселках и хуторах — 1 миллион 947 тысяч.