Дети ушли от матери-опекуна в Актобе
Трое детей сбежали с уроков и поехали из села Каргалинское в горОО. Алена жила у Светланы Мусиной несколько лет, брат с сестрой Арсен и Карина — с весны прошлого года, передает Аktobetimes.kz.
Трое детей сбежали с уроков и поехали из села Каргалинское в горОО. Алена жила у Светланы Мусиной несколько лет, брат с сестрой Арсен и Карина — с весны прошлого года, передает Аktobetimes.kz.
От Светланы Мусиной, которая уже много лет берёт на воспитание сирот, ушли сразу трое детей. Это родные брат и сестра Арсен и Карина, а также Алена. Арсен и Карина учатся в 7 классе, а Алена — в шестом. Школа находится в селе Каргалинское. Дети сели на автобус и приехали в горОО.
Известно, что до сих пор Светлана Мусина воспитывала 16 чужих детей. По сведениям отдела образования города Актобе, в качестве опекуна Светлана Мусина получает пособие в размере 10 МРП (22 690 тенге) в месяц на каждого ребенка. Детей, которые находятся на патронатном воспитании, у нее нет.
«О пропаже детей из школы я узнала тридцатого ноября от классного руководителя. Сразу отправилась в школу, потом в городской отдел образования. Когда я приехала в школу, уже было известно, что дети съездили в отдел образования, а потом их забрали в Заречное отделение полиции», — рассказывает опекун Светлана Мусина.
«Они ушли, потому что я им так сказала. Арсен не хочет ничего делать, плохо учится, да еще и ворует. Двадцать шестого ноября их поймали на краже в супермаркете “Дина”, они вынесли батончики “Snickers” и жвачки. Через два дня история повторилась, я их отругала, потому что поощрять воровство не собираюсь. Они на меня обиделись и ушли. Я считаю, что детей надо наказывать и воспитывать. Арсен и Карина в прошлом году жили в другой приемной семье. Все время мальчик приходил к нам и просился, чтобы я взяла их к себе. Рассказывал, как им там плохо, я взяла детей к себе», — продолжает Светлана.
Летом Арсен уже уходил на три месяца, а сестра плакала, но уходить за ним не хотела.
«Только
О дальнейшей судьбе этих детей пока неизвестно: вернутся они в семью или попадут в детский дом? Сейчас с ними занимаются специалисты «Центра адаптации несовершеннолетних».
«Пока сказать ничего не могу, потому что это случилось совсем недавно. На данный момент дети находятся в ЦАНе и с ними работают психологи. Очень часто бывает, что дети уходят из семей, потом хотят вернуться. Ситуации бывают разные. Только после заключения психологов мы решим, что делать дальше», — сообщила секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Актобе Ботагоз Бисенова.