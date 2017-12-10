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17:54 (мск), источник: Sputnik.by

Белоруска стала призером «Новой Фабрики звезд»

Белоруска Зина Куприянович стала призером «Новой Фабрики звезд» в составе группы «Север 17». Смотрите видео выступления коллектива в финале проекта.

Источник: Sputnik.by

«Новая Фабрика звезд» выходила с осени на российском телеканале «Муз-ТВ». Продюсером шоу выступал Виктор Дробыш, который известен по работе со Стасом Пьехой, Славой и другими популярными артистами.

Была среди участниц и белоруска — 15-летняя минчанка Зина Куприянович. Хотя она и выбыла из шоу за две недели до финала, Дробыш взял ее в группу «Север 17». По итогам проекта группа заняла третье место на «Новой Фабрике звезд».

Смотрите видео выступления группы «Север 17» с песней «Скинули» на финальном шоу проекта «Новая Фабрика звезд».

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Зина Куприянович была известна и до участия в телепроекте — она становилась финалисткой и победительницей многих конкурсов, а также озвучивала главную героиню мультфильма «Моана». На «Новой Фабрике звезд» она взяла себе творческий псевдоним — Зена.

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