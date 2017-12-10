Новый «желтый код» в Молдове: какой сюрприз преподнесла погода

В понедельник, 11 декабря, средняя температура воздуха днем составит +4..+7 градусов по Цельсию. Осадки в виде мокрого снега ожидаются только на севере страны, а в других регионах республики прогнозируется переменная облачность. Атмосферное давление нормальное.