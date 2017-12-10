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17:48 (мск), источник: Sputnik.md

Новый «желтый код» в Молдове: какой сюрприз преподнесла погода

Молдавские метеорологи вынесли очередное предупреждение, сообщив о том, что по всей стране возможен «желтый код» метеоопасности: каких сюрпризов ожидать от погоды.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 64% 762 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила «желтый код» метоопасности в связи с сильным ветром.

Предупреждение действует с 13.00 до 21.00 воскресенья, 10 декабря.

«Сегодня во второй половине дня ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15−20 м/c», — сообщили метеорологи.

В понедельник, 11 декабря, средняя температура воздуха днем составит +4..+7 градусов по Цельсию. Осадки в виде мокрого снега ожидаются только на севере страны, а в других регионах республики прогнозируется переменная облачность. Атмосферное давление нормальное.

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