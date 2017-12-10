Новый «желтый код» в Молдове: какой сюрприз преподнесла погода
Молдавские метеорологи вынесли очередное предупреждение, сообщив о том, что по всей стране возможен «желтый код» метеоопасности: каких сюрпризов ожидать от погоды.
Молдавские метеорологи вынесли очередное предупреждение, сообщив о том, что по всей стране возможен «желтый код» метеоопасности: каких сюрпризов ожидать от погоды.
КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила «желтый код» метоопасности в связи с сильным ветром.
Предупреждение действует с 13.00 до 21.00 воскресенья, 10 декабря.
«Сегодня во второй половине дня ожидается усиление
В понедельник, 11 декабря, средняя температура воздуха днем составит +4..+7 градусов по Цельсию. Осадки в виде мокрого снега ожидаются только на севере страны, а в других регионах республики прогнозируется переменная облачность. Атмосферное давление нормальное.