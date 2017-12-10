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17:57 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Стартапы пошли против фейковых новостей

Все больше стартапов занимается борьбой с фейковыми новостями, стремясь монетизировать эту деятельность. Среди таких компаний Crisp, New Knowledge, Cisco, Digital Shadows. Они работают с соцсетями и другими компаниями, выявляя боты и применяя машинное обучение для того, чтобы компьютер мог определять новости, которые могут оказаться недостоверными.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В борьбу с недостоверной информацией в соцсетях включились не только крупные технологические компании, такие как Facebook, Google и Twitter, но и некоторые стартапы. Они видят в борьбе с фейковыми новостями возможность прибыльного бизнеса. Среди компаний, которые занимаются борьбой с фейковыми новостями, Crisp, New Knowledge, Cisco, Distil Networks.

Часть из них, в том числе Crisp и New Knowledge, начинали с борьбы с кибертерроризмом, другие, включая Cisco и Distil Networks, используют в борьбе с фейковыми новостями тактику, с помощью которой они противодействуют хакерам.

Стартап Crisp помогает брендам защитить свою репутацию в соцсетях. Для этого Crisp использует алгоритмы, с помощью которых обшаривает сеть, включая «темный интернет».

«Это противоположность поисковикам, он показывает все места, которые вы не хотите посещать, все места, которые рекламодатели не хотели бы видеть», — заявил основатель Crisp Адам Хилдрет. Стартап также работает с соцсетями, чтобы сделать модерацию в них более эффективной. «Большая проблема состоит в том, в каких количествах информация загружается каждую минуту», — отмечает господин Хилдрет.

New Knowledge использует технологии машинного обучения, чтобы выявить боты и обнаружить распространение сомнительной информации.

По словам генерального директора компании Джонатана Моргана, если организации обнаруживают дезинформацию достаточно рано, они еще могут принять соответствующие меры. «Предположим, мы рано обнаружили, что люди работают над тем, чтобы протолкнуть идею, что Бейонсе — российская шпионка. Это смехотворно. Так что если мы обнаружили это достаточно рано, до того как это широко распространилось в Twitter, или InfoWars, или Fox, мы можем выйти с альтернативой: Бейонсе — американская патриотка», — рассказал он.

Cisco разрабатывает технологии, которые помогли бы людям определить настрой новостной статьи.

Разработчики хотят научить программу выявлять те или иные нюансы текстов, например, то, насколько заголовок связан с текстом и не является ли он кликбейт-заголовком. Еще одна компания, Distil Networks, специализируется на выявлении ботов, которые распространяют ту или иную информацию, чтобы сделать ее трендом.

По словам директора по маркетингу Distil Networks Эдварда Робертса, боты становятся все более «умными» и все лучше копируют человеческое поведение.

«Они останавливаются на страницах через случайные промежутки времени, они кликают с разной скоростью, двигают мышью менее автоматическими способами», — отмечает он. Притом, по мнению господина Робертса, фейковые новости — это проблема, которую можно решить, как уже была решена проблема со спамом.

Американская исследовательская компания International Data Group назвала фейковые новости и борьбу с ними со стороны технологических корпораций одним из десяти важнейших событий года в сфере высоких технологий.

Яна Рождественская

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