Синоптики рассказали о погоде 11 декабря: в Астане возможен шторм

Источник: Informburo.kz

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана пройдёт снег. Лишь на на юге, юго-западе без осадков, местами ожидаются туман, гололедица, метель, усиление ветра.

Прогноз погоды на 11 декабря по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, снег. Объявлено штормовое предупреждение: ночью ожидается снег, метель, ветер южный, юго-западный временами порывы 15−20 м/с. Вероятность шторма 90%. Ночью ожидается 12−14 мороза, днём от -8 до -10 градусов по Цельсию.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью ожидается 6−8 мороза, днём от 0 до -2 градусов по Цельсию.

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В Акмолинской области снег. Объявлено штормовое предупреждение: местами сильный снег, ожидается метель, ветер 15−20 м/с, порывы 25 м/с. Ночью ожидается от -10 до -15 градусов, днём температура составит от -7 до -12 градусов.

В Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ночью от -16 до -21 градуса, днём от -5 до -10 градусов по Цельсию.

В Алматинской области снег. Местами туман, гололедица. Столбик термометра в тёмное время суток будет колебаться от 6 до 11 мороза, днём от 0 до -5 градусов.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Местами туман. Температурный фон ночью составит от -3 до -5 градусов, днём от -1 до +1 градуса по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области снег. Местами ожидается метель, ветер 15−20 м/с, порывы 23−28 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -3 до -8 градусов по Цельсию.

В Жамбылской области переменная облачность. Ночью снег, днём — без осадков. Местами туман, гололедица, метель, усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха составит от -10 до -15 градусов ночью и от -2 до -7 градусов днём.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, снег. Местами туман, гололедица, метель. Температура воздуха ночью составит от -3 до -8 градусов, днём ожидается от 0 до -5 градусов.

В Карагандинской области снег. Местами туман, гололедица, ветер 15−20 м/с. Ночью температура воздуха от -7 до -12 градусов по Цельсию, днём от -5 до -10 градусов.

В Костанайской области снег с прояснениями. Местами туман, ветер 15−20 м/с. Ночью на территории региона ожидается от -10 до -15 градусов, днём от -8 до -13 градусов.

В Кызылординской области переменная облачность, без осадков. Местами туман. Температура воздуха ночью от -6 до -11 градусов по Цельсию, днём составит от 0 до -5 градусов.

В Мангистауской области переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ночная температура воздуха от -3 до +2 градусов. Температурный фон днём составит от +1 до +6 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области снег. Ночью местами метель, ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит от -7 до -12 градусов, днём ожидается 6−11 мороза.

В Северо-Казахстанской области снег. Местами туман, ветер 15−20 м/с, низовая метель. Ночью температура воздуха от -10 до -15 градусов, днём от -6 до -11 градусов по Цельсию.