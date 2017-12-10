Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алиса Фрейндлих принимает поздравления с 83-летием
Препарат от алкоголизма помогает в лечении рака
"Это была уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
Образ дня: Кристина Орбакайте в рубашке с вышивкой
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
WADA ответит за отстранение России от Олимпийских Игр 2018 — СМИ
Поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в РФ
Абрамович, Бондарчук, Ургант побывали на премьере в театре
Мама Джастина Бибера рассказала о своем отношении к Селене Гомес
Золотой стол: Буре публикует кадры дома на Рублевке - СМИ
Телезрители едва узнали 60-летнюю Догилеву – СМИ
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8На Бали проснулся вулкан Агунг
18:19 (мск), источник: Informburo.kz

Синоптики рассказали о погоде 11 декабря: в Астане возможен шторм

Снег и сильный ветер во многих регионах Казахстана прогнозируют синоптики.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 64% 762 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Informburo.kz

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана пройдёт снег. Лишь на на юге, юго-западе без осадков, местами ожидаются туман, гололедица, метель, усиление ветра.

Прогноз погоды на 11 декабря по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, снег. Объявлено штормовое предупреждение: ночью ожидается снег, метель, ветер южный, юго-западный временами порывы 15−20 м/с. Вероятность шторма 90%. Ночью ожидается 12−14 мороза, днём от -8 до -10 градусов по Цельсию.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью ожидается 6−8 мороза, днём от 0 до -2 градусов по Цельсию.

Читайте также
Снегопад и гололедица в Астане: коммунальные службы работают в усиленном режиме

В Акмолинской области снег. Объявлено штормовое предупреждение: местами сильный снег, ожидается метель, ветер 15−20 м/с, порывы 25 м/с. Ночью ожидается от -10 до -15 градусов, днём температура составит от -7 до -12 градусов.

В Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ночью от -16 до -21 градуса, днём от -5 до -10 градусов по Цельсию.

В Алматинской области снег. Местами туман, гололедица. Столбик термометра в тёмное время суток будет колебаться от 6 до 11 мороза, днём от 0 до -5 градусов.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Местами туман. Температурный фон ночью составит от -3 до -5 градусов, днём от -1 до +1 градуса по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области снег. Местами ожидается метель, ветер 15−20 м/с, порывы 23−28 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -3 до -8 градусов по Цельсию.

В Жамбылской области переменная облачность. Ночью снег, днём — без осадков. Местами туман, гололедица, метель, усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха составит от -10 до -15 градусов ночью и от -2 до -7 градусов днём.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, снег. Местами туман, гололедица, метель. Температура воздуха ночью составит от -3 до -8 градусов, днём ожидается от 0 до -5 градусов.

В Карагандинской области снег. Местами туман, гололедица, ветер 15−20 м/с. Ночью температура воздуха от -7 до -12 градусов по Цельсию, днём от -5 до -10 градусов.

В Костанайской области снег с прояснениями. Местами туман, ветер 15−20 м/с. Ночью на территории региона ожидается от -10 до -15 градусов, днём от -8 до -13 градусов.

В Кызылординской области переменная облачность, без осадков. Местами туман. Температура воздуха ночью от -6 до -11 градусов по Цельсию, днём составит от 0 до -5 градусов.

В Мангистауской области переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ночная температура воздуха от -3 до +2 градусов. Температурный фон днём составит от +1 до +6 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области снег. Ночью местами метель, ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит от -7 до -12 градусов, днём ожидается 6−11 мороза.

В Северо-Казахстанской области снег. Местами туман, ветер 15−20 м/с, низовая метель. Ночью температура воздуха от -10 до -15 градусов, днём от -6 до -11 градусов по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков. Местами туман. Температура ночью от -5 до -10 градуса, днём 2−7 мороза.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Прокуратура ВКО рассказала подробности гибели женщины и двух её детей
«Спартак» разгромил ЦСКА в матче РФПЛ
Президент Турции Эрдоган жестко раскритиковал Израиль
В Минобороны ответили на обвинения в присвоении победы над ИГ
Сторонники Саакашвили выдвинули четыре требования
Хоккеист «Локомотива» забил самый быстрый гол в истории КХЛ
В Турции началось строительство АЭС «Аккую»
Стартапы пошли против фейковых новостей
Спорт
Не виноватые мы. Как старалась и билась сборная России Сначала ветер был против. Потом патрон не лез в канал. Дальше – бессмысленное чудо, Шипулин – молодец… И жестокий провал России в эстафете
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
Елена Захарова рассказала о новорожденной дочке Звездная мама раскрыла подробности первых дней жизни малышки.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь