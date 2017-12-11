Найдены гены сексуальной ориентации у мужчин

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В статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, ученые описали свое исследование, которое представляло собой сравнение геномов 1077 гомосексуальных и 1231 гетеросексуальных мужчин.

В результате исследователи выявили первую идентификацию особых генов, которые, возможно, влияют на сексуальную ориентацию у мужчин. Ученые сообщили, что они фокусировались не на какой-то отдельной части генома, а вместо этого сканировали весь геном в поисках различий в отдельных буквах, а не целых хромосомах, как было сделано в прошлом.

Все нашли два гена такого типа. Один расположен в хромосоме 13, которая оказывает влияние на промежуточный мозг, часть гипоталамуса — ту часть мозга, размер которой отличается у гомо- и гетеросексуальных мужчин. Второй ген нашли в хромосоме 14, которая оказывает влияние на работу щитовидной железы, но также и на мозг посредством белка, стимулирующего щитовидную железу. Таким образом, щитовидка также может быть задействована в сексуальной ориентации.