Снежный циклон ударил по Молдове
В Молдову пришел обещанный метеорологами циклон: выпал снег — и сразу же возникли проблемы на дорогах. Сегодня, 10 декабря, снег накрыл улицы столицы и практически всю территорию Молдовы.
В Молдову пришел обещанный метеорологами циклон: выпал снег — и сразу же возникли проблемы на дорогах. Сегодня, 10 декабря, снег накрыл улицы столицы и практически всю территорию Молдовы.
В связи с усилившимся ветром был объявлен желтый код метеорологической опасности, который вступит в силу после полудня и будет действовать до завтрашнего дня. Скорость ветра достигнет 70 км/ч. К вечеру снегопад должен прекратиться, облака рассеются.
Сегодня днем погода будет сырой и пасмурной — дожди со снегом пройдут по всей территории страны. Атмосферное давление пониженное, температура воздуха от 0 до +1 градуса Цельсия. Ночью будет ясная холодная погода с температурой до — 3 градусов. Завтра ожидается переменная облачность и слабый ветер, осадков не предвидится. Температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до + 3 градусов Цельсия.
По трассе на Леушены сейчас затруднительно проехать