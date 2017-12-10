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18:34 (мск), источник: Noi.md

Снежный циклон ударил по Молдове

В Молдову пришел обещанный метеорологами циклон: выпал снег — и сразу же возникли проблемы на дорогах. Сегодня, 10 декабря, снег накрыл улицы столицы и практически всю территорию Молдовы.

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Источник: Noi.md

В связи с усилившимся ветром был объявлен желтый код метеорологической опасности, который вступит в силу после полудня и будет действовать до завтрашнего дня. Скорость ветра достигнет 70 км/ч. К вечеру снегопад должен прекратиться, облака рассеются.

Сегодня днем погода будет сырой и пасмурной — дожди со снегом пройдут по всей территории страны. Атмосферное давление пониженное, температура воздуха от 0 до +1 градуса Цельсия. Ночью будет ясная холодная погода с температурой до — 3 градусов. Завтра ожидается переменная облачность и слабый ветер, осадков не предвидится. Температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до + 3 градусов Цельсия.

По трассе на Леушены сейчас затруднительно проехать из-за фур, заблокировавших правый ряд автодороги. Транспорт вынужден объезжать стоящие вдоль трассы грузовики. По словам водителей, дороги очень скользкие. Мокрый снег налипает на провода и ветки деревьев.

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