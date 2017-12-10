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18:35 (мск), источник: Noi.md

На КПП в период зимних праздников увеличат число таможенников

Таможенная служба намерена в период зимних праздников увеличить число сотрудников на КПП. Меры ввели, чтобы предупредить образование очередей.

Источник: Noi.md

«У нас уже есть опыт. В этот период мы работаем интенсивнее, чем в обычные дни. Увеличили число таможенников на всех КПП, используем все проездные полосы. Активнее сотрудничаем с Пограничной службой. Нам нужно облегчить движение транспорта», — сказал глава Таможенной службы Виталий Врабие.

А предприятие «Железная дорога Молдовы» намерено пустить дополнительные поезда.

С сегодняшнего дня поезд Кишинёв-Яссы будет ходить и по пятницам, а рейс Кишинёв-Москва станет ежедневным. Поезд Кишинёв-Санкт-Петербург будет курсировать по нечетным числам.

Решение приняли в связи с увеличением пассажиропотока.

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На КПП в период зимних праздников увеличат число таможенников
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