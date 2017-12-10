На КПП в период зимних праздников увеличат число таможенников

«У нас уже есть опыт. В этот период мы работаем интенсивнее, чем в обычные дни. Увеличили число таможенников на всех КПП, используем все проездные полосы. Активнее сотрудничаем с Пограничной службой. Нам нужно облегчить движение транспорта», — сказал глава Таможенной службы Виталий Врабие.