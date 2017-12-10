На КПП в период зимних праздников увеличат число таможенников
Таможенная служба намерена в период зимних праздников увеличить число сотрудников на КПП. Меры ввели, чтобы предупредить образование очередей.
Таможенная служба намерена в период зимних праздников увеличить число сотрудников на КПП. Меры ввели, чтобы предупредить образование очередей.
«У нас уже есть опыт. В этот период мы работаем интенсивнее, чем в обычные дни. Увеличили число таможенников на всех КПП, используем все проездные полосы. Активнее сотрудничаем с Пограничной службой. Нам нужно облегчить движение транспорта», — сказал глава Таможенной службы Виталий Врабие.
А предприятие «Железная дорога Молдовы» намерено пустить дополнительные поезда.
С сегодняшнего дня поезд
Решение приняли в связи с увеличением пассажиропотока.