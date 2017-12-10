В замке в Бульбоаке открыли рождественскую ярмарку

«Здесь очень красиво, сильно отличается от других мест. Хочу прийти со своей семьей, и показать им эту красоту». «Кроме рождественской ярмарки, мне очень понравились декорации, картины. Я здесь впервые, мне всё понравилось». «Мне нравится елка, декорации, ещё не раз сюда вернусь, здесь очень красиво». Во дворе замка установили деревянные домики, в которых трудятся повара.

«Вы сможете отведать наши традиционные блюда — домашние колбаски, плацинды, голубцы, вино, извар», — сказала гид Нина Русу.



А народные умельцы представили на ярмарке свои поделки.



«Это очень симпатичный подарок. Бутылочка вина, корица к чаю. И печенье», — отметил гид Кристиан Гафин.



Организовали в рамках ярмарки и благотворительную акцию.



«Вот тут у нас елка “Добрые сердца”. На ней есть записки детей из столичного реабилитационного центра, они написали по одному желанию. Мариан написал и стихотворение. Каждый желающий может исполнить желание этих детей», — сказала директор замка Кристина Фролов.



Приехал в замок и Дед Мороз.



«Всем послушным детям раздадим подарки, много всего. Желаем всем счастья и здоровья. Послушные дети получат подарки, а непослушные — нет».



Входной билет на ярмарку стоит 100 леев, для детей до 14 лет — вход свободный. Ярмарка в замке будет открыта до 8 января.