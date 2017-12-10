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19:28 (мск), источник: Publika.md

В замке в Бульбоаке открыли рождественскую ярмарку

Рождественскую ярмарку открыли в замке в селе Бульбоака Яловенского района. Посетителей угощают традиционными блюдами и глинтвейном. Здесь же они могут приобрести новогодние сувениры для близких.

Источник: Publika.md

«Здесь очень красиво, сильно отличается от других мест. Хочу прийти со своей семьей, и показать им эту красоту».

«Кроме рождественской ярмарки, мне очень понравились декорации, картины. Я здесь впервые, мне всё понравилось».

«Мне нравится елка, декорации, ещё не раз сюда вернусь, здесь очень красиво».

Во дворе замка установили деревянные домики, в которых трудятся повара.

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«Вы сможете отведать наши традиционные блюда — домашние колбаски, плацинды, голубцы, вино, извар», — сказала гид Нина Русу.

А народные умельцы представили на ярмарке свои поделки.

«Это очень симпатичный подарок. Бутылочка вина, корица к чаю. И печенье», — отметил гид Кристиан Гафин.

Организовали в рамках ярмарки и благотворительную акцию.

«Вот тут у нас елка “Добрые сердца”. На ней есть записки детей из столичного реабилитационного центра, они написали по одному желанию. Мариан написал и стихотворение. Каждый желающий может исполнить желание этих детей», — сказала директор замка Кристина Фролов.

Приехал в замок и Дед Мороз.

«Всем послушным детям раздадим подарки, много всего. Желаем всем счастья и здоровья. Послушные дети получат подарки, а непослушные — нет».

Входной билет на ярмарку стоит 100 леев, для детей до 14 лет — вход свободный. Ярмарка в замке будет открыта до 8 января.

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