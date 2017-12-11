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00:47 (мск), источник: Sputnik.md

Теплый декабрь — чем опасен он для виноградников и плодовых деревьев

Теплый декабрь — чем опасен он для виноградников и плодовых деревьев, рассказал фермер Михаил Гроссу.

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Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik, Николай Костыркин. Хотя первые дни декабря балуют жителей Молдовы синим небом, но морозы не за горами. Зимой мало кто из нас, городских жителей, думает о том, будем ли мы лакомиться фруктами летом. Но вот у крестьян это — основная забота в холодный период года.

Фермер Михаил Гроссу из Хынчешсткого района рассказал корреспонденту Sputnik о том, как уберечь от последствий морозов плодовые деревья и виноград.

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«Для винограда теплая погода во благо. Но хорошие виноградари в начале зимы снимают лозу с проволоки и заказывают ее в землю на случай аномальных морозов. Особое внимание нужно уделить нижней части лозы. Вообще у нас в стране растут преимущественно крепкие, морозоустойчивые сорта винограда. Не страшны им ни вредители, ни жара, ни даже засуха. Один из самых лучших по этим критериям — сорт “Молдова”. А новые сорта, ввозимые из-за границы, не выдерживают нашей зимы», — рассказал Гроссу.

По его словам, для плодовых деревьев теплая зима — риск. Потому что весной придется фермерам вкладывать много средств в закупку веществ для борьбы с вредителями, которых холод не уничтожит за зиму. Мороз нужен и для уничтожения сорняков.

«Нашим плодовым деревьям нипочем морозы до 25 градусов. Теплая же зима — риск преждевременного цветения. Наши яблони, груши, сливы и т. д. цветут по первому признаку весны — едва становится теплее. А затем ведь могут ударить знаменитые наши весенние морозы. Но и от этого есть средство», — отметил собеседник.

Он поведал о том, что в Молдове крестьяне применяют старый, дедовский способ спасения урожая от холодов. Всю зиму в садах вокруг деревьев собирают навоз и все, что может гореть. Каждую ночь дежурят — это в апреле и даже мае. И, если вдруг ударяет мороз, то горючее поджигают, разводя костры. Дым обволакивает деревья, спасая их от мороза.

«Народная мудрость гласит — если до дня св. Николая, то есть, до 22 мая мороз не повредил цветки, то урожай спасен. А перестраховываться наши предки умели и любили», — добавил Гроссу.

По его словам, сейчас в Молдове пытаются внедрить сорта плодовых деревьев с поздним цветением, какие растут в Италии, Венгрии, Испании. Но, увы, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Поэтому хорошие фермеры продолжают стеречь морозы, а плохие надеяться на авось.

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