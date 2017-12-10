Самолеты из Европы прилетают в Минск с задержкой

МИНСК, 10 дек — Sputnik. Рейсы из Европы прилетают в Минск с задержкой, свидетельствуют данные табло прилетов Национального аэропорта.

Читайте также Гололедица прогнозируется ночью и утром 11 декабря на дорогах Беларуси

Непогода обрушилась в выходные на Европу: снегом засыпало многие страны, а в некоторых государствах свои коррективы в расписание авиатранспорта внес и сильный ветер.

Сказались погодные условия и на графике прилетов самолетов в Минск из стран Европы. Так, вечером в воскресенье с задержкой прибыли несколько рейсов, а по состоянию на 19:40 задерживаются самолеты из Франкфурта и Женевы.

Также задерживались ранее прибывшие самолеты из Лондона, Стамбула и Парижа.