В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий

Открывший церемонию председатель правления Нобелевского фонда Карл-Хенрик Хелдин отметил, что ценности, выраженные в завещании Альфреда Нобеля, актуальны и сегодня. «Гуманистические ценности, критическое мышление, поиск научных фактов и истинных знаний должны быть основой наших действий и решений — как в нашей личной жизни, так и в политике и бизнесе», — сказал он.
После вступительного слова председателя соответствующего Нобелевского комитета лауреаты выходили на сцену, по традиции украшенную тысячами свежих цветов, где из рук короля принимали золотые медали и индивидуальные дипломы, находясь в центре круга, заключающего в себе букву «N» — символ Нобелевского фонда и Нобелевских премий.
В области физиологии и медицины награду получили американские биологи Майкл Янг, Джеффри Холл и Майкл Росбаш — первооткрыватели механизма так называемых биологических часов, который работает почти во всех живых клетках.
В разделе «физика» лауреатами стали американцы Райнер Вайсс, Кип Торн и Берри Бэриш за решающий вклад в проект LIGO (Лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория), а также за «наблюдение за гравитационными волнами».
В области химии награда присуждена Жаку Дюбоше (Швейцария), Йоахиму Франку (США) и Ричарду Хендерсону (Великобритания) за «разработку метода криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе».
Нобелевскую премию в области литературы получил уроженец Японии, британский писатель Кадзуо Исигуро, «который в романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну, скрывающуюся за нашим иллюзорным чувством связи с миром». Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля за 2017 год вручена американцу Ричарду Талеру «за исследования в области поведенческой экономики».
Нобелевские медали с профилем учредителя премии изготовлены из 18-каратного золота. Их вес составляет 175 граммов.
«Раньше, до 1980 года, медали весили еще больше — до 200 граммов и их делали из 23-каратного золота. Теперь на них уходит 175 граммов 18-каратного золота. Интересно, что экономисты получают чуть более тяжелые медали — 185 граммов», — рассказал корреспонденту ТАСС Улоф Сомелль из Нобелевского музея.
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По его словам, если нобелевская медаль вдруг попадает на аукцион, то ее стоимость зависит не только от веса, но и того, кому она принадлежала. «Естественно, медаль Альберта Эйнштейна будет стоить значительно больше других, на вид точно таких же», — добавил он.
После вручения наград лауреаты, гости, члены королевской семьи и правительства, представители научной, деловой и культурной элиты отправились на традиционный банкет в ратушу Стокгольма. У ее стен практически одновременно с церемонией награждения второй год подряд проходит акция протеста против строительства нового Нобелевского центра на острове Блазихольмен, где также находится Национальный музей. По мнению организаторов, высокое современное здание из стекла и стали навсегда испортит облик исторической части города.