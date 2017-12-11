В Татарстане выбрали детского библиотекаря года
(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Заведующая Нурлатской детской библиотекой Галина Ерышова стала лауреатом республиканского конкурса «Детский библиотекарь года-2017». Об этом пишет газета «Дуслык».
(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Заведующая Нурлатской детской библиотекой Галина Ерышова стала лауреатом республиканского конкурса «Детский библиотекарь года-2017». Об этом пишет газета «Дуслык».
Всего на конкурс сотрудники ведущих детских библиотек Татарстана прислали 12 заявок. Они представили по пять творческих работ. В их число входил сценарий мероприятия, дополненный мультимедийной презентацией по творчеству писателя или поэта РТ. Также конкурсанты составили рекламу одной книги современного детского писателя, познакомили со своим библиотечным опытом, написали
Галина Ерышова из Нурлата и ее коллега из Елабуги получили наибольшее число баллов и стали победителями конкурса. По его итогам составлен электронный сборник с лучшими практическими работами.