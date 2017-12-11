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09:58 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане выбрали детского библиотекаря года

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Заведующая Нурлатской детской библиотекой Галина Ерышова стала лауреатом республиканского конкурса «Детский библиотекарь года-2017». Об этом пишет газета «Дуслык».

Всего на конкурс сотрудники ведущих детских библиотек Татарстана прислали 12 заявок. Они представили по пять творческих работ. В их число входил сценарий мероприятия, дополненный мультимедийной презентацией по творчеству писателя или поэта РТ. Также конкурсанты составили рекламу одной книги современного детского писателя, познакомили со своим библиотечным опытом, написали статью-размышление на тему «Для меня детская библиотека — это…» и подготовили обзор на тему «Природа родного края на страницах книг».

Галина Ерышова из Нурлата и ее коллега из Елабуги получили наибольшее число баллов и стали победителями конкурса. По его итогам составлен электронный сборник с лучшими практическими работами.

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