Умер заслуженный артист Беларуси Иван Мацкевич

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Скорбная новость появилась на сайте Национального драматического театра имени Горького: «Сегодня, 10 декабря, на 71 году ушел из жизни заслуженный артист Республики Беларусь Иван Иванович Мацкевич». Именно в драматическом служил известный актер.

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Родился Иван Мацкевич в деревне Грабово Волковысского района, 9 апреля 1947 года.

В 1968 году окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт по специальности «актёр драматического театра и кино» (курс профессора А. И. Бутакова).

После института работал сначала в Брестском театре драмы, потом в Театре-студии киноактера. С 1996 года — один из ведущих актеров Национального академического драматического театра имени Максима Горького.

Кроме театра активно снимался в кино и сериалах — «Государственная граница. Фильм 3-й: Восточный рубеж», «Раскиданное гнездо», «Секретный фарватер», «Хрусталев, машину!», «Анастасия Слуцкая», «Майор Ветров», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», «Снайпер. Оружие возмездия» и многие другие.

В 2011 году актеру присвоили почетное звание «Заслуженный артист Республики Беларусь».