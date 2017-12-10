Умер заслуженный артист Беларуси Иван Мацкевич
Известный актер театра и кино ушел из жизни на 71 году жизни.
Известный актер театра и кино ушел из жизни на 71 году жизни.
Скорбная новость появилась на сайте Национального драматического театра имени Горького: «Сегодня, 10 декабря, на 71 году ушел из жизни заслуженный артист Республики Беларусь Иван Иванович Мацкевич». Именно в драматическом служил известный актер.
Родился Иван Мацкевич в деревне Грабово Волковысского района, 9 апреля 1947 года.
В 1968 году окончил Белорусский государственный
После института работал сначала в Брестском театре драмы, потом в
Кроме театра активно снимался в кино и сериалах — «Государственная граница. Фильм 3-й: Восточный рубеж», «Раскиданное гнездо», «Секретный фарватер», «Хрусталев, машину!», «Анастасия Слуцкая», «Майор Ветров», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», «Снайпер. Оружие возмездия» и многие другие.
В 2011 году актеру присвоили почетное звание «Заслуженный артист Республики Беларусь».
Выражаем свои соболезнования семье и близким Ивана Ивановича.