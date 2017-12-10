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22:28 (мск), источник: Uzdaily.uz

Новый объект туристического показа открыт в Ташкенте

9 декабря в Чиланзарском районе г. Ташкент состоялась официальная церемония открытия нового объекта туристского показа — инсталляции в виде каравана, отправляющегося в путь и символического колодца. Об этом сообщила пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан.

Источник: Uzdaily.uz

Концепция данной инсталляции — отражение Великого шелкового пути, основная часть которого проходила через территорию современного Узбекистана.

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Представленный объект будет включен в новые разрабатываемые туристские маршруты. Кроме того, по мнению присутствовавших иностранных туристов, караван и колодец в полной мере отражают дух Шелкового пути и, без сомнений, будут пользоваться популярностью у иностранных граждан, посещающих Узбекистан в туристских целях, а также станут объектом «MUST-SEE» города Ташкент.

Необходимо отметить, что в настоящее время Госкомтуризма совместно с хокимиятом Чиланзарского района начата работа по созданию небольшого туристского кластера в черте района. В частности, в ближайшее время планируется трансформация улицы Ю. Гагарина в специализированную туристическую улицу, где туристы смогут совершить шопинг, вкусно поесть и развлечься.

Так, в рамках данного проекта планируется открытие брендовых магазинов, заведений общественного питания, (тематические рестораны, арт-кафе, кофейни), сувенирных лавок, мастерских ремесленников и т. д. Другой особенностью указанной улицы станет создание площади голубей, где жители города и туристы смогут покормить с рук голубей.

Кроме того, на данной улице планируется на постоянной основе организовывать различные культурно-развлекательные мероприятия, и т. ч. выступление фольклорных ансамблей, бардов, канатоходцев, кызыкчи и другие.

Аналогичные работы ведутся Комитетом также с хокимиятами Мирзо-Улугбекского и Юнусабадского районов г. Ташкент.

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