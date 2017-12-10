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22:48 (мск), источник: Sputnik.md

София Ротару удивила поклонников: что происходит с певицей

Певица София Ротару, отметившая в августе этого года празднование своего 70-летия, удивила фанатов, появившись в новом образе.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Народная артистка СССР София Ротару не перестает удивлять поклонников. Певица поразила фанатов переменами в своем образе.

Ротару вместе с внучкой и невесткой приняла участие в фотосессии для известного глянцевого журнала.

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Глядя на звезду, сложно поверить, что в августе ей исполнилось 70 лет. София Михайловна не просто помолодела, в ней появилась необыкновенная пластичность и легкость.

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