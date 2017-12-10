София Ротару удивила поклонников: что происходит с певицей

Ротару вместе с внучкой и невесткой приняла участие в фотосессии для известного глянцевого журнала.

Глядя на звезду, сложно поверить, что в августе ей исполнилось 70 лет. София Михайловна не просто помолодела, в ней появилась необыкновенная пластичность и легкость.