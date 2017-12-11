Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: «Первый канал» закрывает «Бабий бунт» с Ольгой Бузовой
Названа самая пьющая страна Европы
Мама призвала женщин гордиться своими растяжками
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
В Москве застрелили 30-летнюю женщину
«Шокирующие предсказания» Saxo Bank на 2018 годЭксперты выбрали десять наиболее спорных событий, которые вероятны в следующем году
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
WADA ответит за отстранение России от Олимпийских Игр 2018 — СМИ
Алексей Пушков: Олимпийские игры висят на волоске
Паулина Андреева снялась в стильной фотосессии
Образ дня: Кристина Орбакайте в рубашке с вышивкой
Золотой стол: Буре публикует кадры дома на Рублевке - СМИ
Телезрители едва узнали 60-летнюю Догилеву – СМИ
Москве предрекли появление «гетто» на окраинах
В России начали продвигать малоэтажное жилье
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
00:40 (мск), источник: Tengrinews

Как казахстанцы отдохнут на День Независимости

В связи с празднованием дня Независимости Республики Казахстан жители нашей страны в середине декабря отдохнут четыре дня, сообщает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Согласно закону «О праздниках в РК», День Независимости отмечается 16—17 декабря. В этом году эти дни выпадают на субботу и воскресенье, а при совпадении выходного и праздничного дня выходным является первый рабочий день.

Таким образом, на День Независимости: при пятидневной рабочей неделе — 16, 17, 18, 19 декабря — выходные дни; при шестидневной рабочей неделе — 16, 17, 18 декабря выходной, 19 декабря рабочий.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В шымкентской многоэтажке найдены тела четырех человек
«Спартак» разгромил ЦСКА в московском дерби
Хейли: КНДР демонстрирует паранойю в ответ на санкции
СМИ: Кремль решил превратить выборы президента в праздник
Консульства США возобновляют выдачу виз в трех городах РФ
Международный союз биатлонистов наложил на Россию санкции
Президент Турции Эрдоган жестко раскритиковал Израиль
Стартапы пошли против фейковых новостей
Спорт
«Спартак» взял у ЦСКА реванш за первый круг Семь главных вопросов и ответов о последнем дерби 2017 года
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
Елена Захарова рассказала о новорожденной дочке Звездная мама раскрыла подробности первых дней жизни малышки.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь