Как казахстанцы отдохнут на День Независимости
В связи с празднованием дня Независимости Республики Казахстан жители нашей страны в середине декабря отдохнут четыре дня, сообщает Tengrinews.kz.
В связи с празднованием дня Независимости Республики Казахстан жители нашей страны в середине декабря отдохнут четыре дня, сообщает Tengrinews.kz.
Согласно закону «О праздниках в РК», День Независимости отмечается
Таким образом, на День Независимости: при пятидневной рабочей неделе — 16, 17, 18, 19 декабря — выходные дни; при шестидневной рабочей неделе — 16, 17, 18 декабря выходной, 19 декабря рабочий.