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01:21 (мск), источник: Известия

Мусорный ветер покинет столицу

Погодные условия в ближайшее время будут способствуют рассеиванию вредных примесей в московском воздухе.

Источник: Агентство «Москва»

Сегодня специальная комиссия должна назвать причину и источник запаха «тухлой квашеной капусты», который появился в Москве в пятницу, 8 декабря. Как сообщила «Известиям» депутат Мосгордумы Зоя Зотова, по предварительной версии, источником зловония стали мусорные полигоны в Балашихе и Печатниках, на которых проводятся рекультивационные работы. Однако в общественном совете при Минприроды полагают, что причиной мог стать выброс вредных веществ на одном из промпредприятий. В любом случае погодные условия в ближайшее время будут способствуют рассеиванию вредных примесей, отметили в Гидрометцентре.

За выходные лаборатории МЧС не обнаружили превышений допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, сообщили «Известиям» в оперативной дежурной смене пресс-службы Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве.

— Лаборатории работают во всех округах круглосуточно, пока никаких превышений вредных примесей в воздухе не зафиксировано, — отметили в ведомстве.

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В МЧС напомнили, что по указанию мэра Москвы Сергея Собянина создана специальная комиссия, которой предстоит установить источник неприятного запаха в столице. Помимо спасателей в нее вошли представители столичного и областного правительств, Роспотребнадзора и Росприроднадзора. В этих ведомствах на запросы «Известий» о предварительных результатах оперативных комментариев не предоставили.

Глава комиссии по экологической политике Мосгордумы Зоя Зотова рассказала «Известиям», что в Москве работают 40 передвижных лабораторий, анализирующих воздух. По ее словам, версия о том, что появление запаха «тухлой капусты» мог спровоцировать выброс вредных веществ в атмосферу, маловероятна. В Москве на всех объектах, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду (мусоросжигательные заводы, НПЗ и так далее), установлены автоматические системы контроля, которые каждые 20 минут передают в департамент природопользования столицы данные экомониторинга по 26 показателям.

 Основные обсуждаемые сейчас подозрения — что источником неприятных запахов послужили закрытые мусорные полигоны в Балашихе и Печатниках. Есть версия, что там проводились работы по рекультивации и они могли спровоцировать появление запахов.
Зоя Зотова
Глава комиссии по экологической политике Мосгордумы

По официальному сообщению Росприроднадзора, специалисты взяли пробы на этих предприятиях. Помимо них, проверяют мусоросжигательные заводы № 3 и № 4, Люберецкие и Курьяновские очистные сооружения ОАО «Мосводоканал», а также АО «Газпромнефть-МНПЗ». В воскресенье связаться с представителями предприятий не удалось.

Член общественного совета при Минприроды Владислав Жуков уверен, что полигоны не могли быть источником внезапно появившегося зловония.

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— Логика говорит о том, что полигоны могут быть источниками неприятных запахов. Но эти запахи регулярны, у них не может внезапных выбросов. Скорее всего, речь идет о нарушении технологических процессов на предприятиях, — отметил Владислав Жуков.

Глава Балашихи Сергей Юров отрицает то, что источником запаха мог быть мусорный полигон «Кучино».

— В последние несколько дней преобладает южный ветер, что подтверждают и наши станции, и сайт самого Росгидромета. искать причину запаха в нашем городе, расположенном на востоке, бессмысленно…, — написал он в субботу на своей странице в соцсети.

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «Известиям», что в пятницу, 8 декабря, был южный и юго-восточный ветер. По его словам, спрогнозировать движение воздушных масс с неприятным запахом, пока не определен источник его распространения, сложно. Однако погодные условия таковы, что зловоние должно в ближайшее время покинуть столицу.

— Ветер с понедельника будет заметный — 5−10 м/с. Будут наблюдаться небольшие, местами умеренные осадки, дождь и мокрый снег, температура 0 — +2. Ветровой режим будет стабильным, сложившиеся метеорологические условия будут способствовать рассеиванию примесей, — отметил Роман Вильфанд.

Жалобы на неприятный запах «тухлой квашеной капусты» начали поступать в Мосэкомониторинг и Роспотребнадзор в пятницу, 8 декабря, из девяти административных округов столицы.

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