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21:51 (мск), источник: Коммерсантъ-Огонек

Помолвка с небом

Авиационное училище в городке Сасово считается в России самым женским. Как готовят будущих летчиц, выяснял «Огонек».

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фотографий
25
фотографий
25
фотографий

Раньше девушек сюда не брали. Но в середине 1990 годов традицию нарушила гражданка Германии Штефи Элле. Поступила она на платной основе по линии Международной организации гражданской авиации, где никаких ограничений для женщин уже тогда не существовало.

Второй курсанткой, в конце 1990-х, стала бортпроводница «Трансаэро» Ирина Зорина. Чтобы поступить, она получила специальное разрешение Росавиации. И после ее успеха в городок Сасово Рязанской области потянулись абитуриентки со всей страны.

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Я поступила в Сасовское училище в 2008 году, потому что в отличие от других мест туда брали девушек. На нашем курсе было всего несколько девчонок. И если преподаватели относились к нам абсолютно ровно, то со стороны однокурсников было поначалу несколько ироническое отношение.
Наталья Дронова

Сейчас понятно, что иронизировали зря. Наталья теперь командир «Боинга-737».

Сейчас из 450 курсантов Сасовского летного училища гражданской авиации им. Героя Советского Союза Григория Тарана, 55 — представительницы прекрасного пола.

Порядки, впрочем, почти военные. Обязательная форма, в 7:40 утра развод, в 10 вечера проверка, на которой все должны присутствовать. После этого двери общежития запираются.

Если родители или муж приедут в гости, к ним, конечно, отпустят на ночь в гостиницу, если нет задолженностей по учебе. Для этого нужно написать рапорт, потом будет приказ по училищу. Начальство проверит паспорта, чтобы выяснить, что муж действительно муж.

Девушки живут лучше других курсантов — в бывшем общежитии для иностранных курсантов. Раньше в Сасово готовили много пилотов для дружественных стран, целый корпус построили.

Селить их стараются не только по полу, но и по возрасту, потому что половина курсанток — вчерашние школьницы, а другая половина — взрослые женщины с высшим образованием, детьми и опытом работы.

— У нас в группе (тут их называют отделениями) разброс от 17 до 32 лет, — рассказывает первокурсница Елизавета Данилова.

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Сама она уже успела окончить в Москве физкультурный институт, но сравнение пока явно в пользу училища.

— Здесь очень уютная, свойская обстановка, ощущается, что все тут ради одного дела, — говорит Елизавета.— К любому преподавателю можно подойти и поговорить. В институте у нас такого не было.

Еще учась в физкультурном, девушка устроилась стюардессой. Работала в «Трансаэро» и авиакомпании «Россия». А потом решила, что летать хочет, но всю жизнь оставаться бортпроводником не желает. И поступила в летное. Таких здесь много. Преподаватели говорят, что бывшие стюардессы обычно хорошо учатся и знают профессию.

Но вообще-то никакого опыта при поступлении иметь не обязательно. Как и в любое среднее специальное учебное учреждение, сюда берут без экзаменов. Важны только оценки в аттестате. В этом году проходным был средний балл 4,5. Конечно, проходят довольно жесткую медкомиссию и собеседование.

Мы должны объяснить абитуриентке, что это тяжелая работа, что романтики в ней немного, а на семью часто не хватает времени. Особенно тщательно надо говорить со вчерашними школьницами из семей, не имеющих отношения к авиации. А то у них зачастую одна романтика и самолеты красивые в голове.
Юрий Знаменский
Замначальника училища

На самом деле что в училище за 2 года 10 месяцев, что авиационном институте за 4 года — летать учат одинаково. И самолеты те же, и время налета совпадает до минуты. Отличия в дополнительных предметах, таких как начертательная геометрия.

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Первый год курсанты учат теорию и летают на тренажерах. Летом начинаются настоящие полеты на учебных «сесснах». На 3-м курсе, налетав уже 105 часов, пересаживаются на чешские турбовинтовые Л-410. В принципе, это уже готовая профессия — за Уралом летает много таких самолетов. Но в крупных авиакомпаниях, конечно, переучивают летчиц на те модели, которые в них эксплуатируются.

— Откровенно говоря, девушкам трудоустроиться сложнее, — признается Юрий Знаменский.— Не все авиакомпании охотно берут их на работу. В России самый лояльный к девушкам сейчас «Аэрофлот», хотя недавно взяли экипаж в «Сибирь».

Но последнее время тут наблюдается явный прогресс. Все больше работодателей понимают, что летные навыки от пола не зависят.

Фото: Кристина Кормилицына

Текст: Никита Аронов

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