Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках»
Названа самая пьющая страна Европы
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
Минобороны ответило на слова МИД Франции о присвоенной победе
«Шокирующие предсказания» Saxo Bank на 2018 годЭксперты выбрали десять наиболее спорных событий, которые вероятны в следующем году
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Абрамович, Бондарчук, Ургант побывали на премьере в театре
Мама Джастина Бибера рассказала о своем отношении к Селене Гомес
Золотой стол: Буре публикует кадры дома на Рублевке - СМИ
Телезрители едва узнали 60-летнюю Догилеву – СМИ
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
14События недели в фотографиях
03:28 (мск), источник: Вести Иркутск

Жителей Иркутска ожидает теплая погода на этой рабочей неделе

Сегодня ещё поморозит, а уже со вторника столбик термометра в дневные часы не опустится ниже 13 градусов — обещают синоптики.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 52% 762 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Вести Иркутск

Сегодня ещё поморозит, а уже со вторника столбик термометра в дневные часы не опустится ниже 13 градусов — обещают синоптики.

В первый рабочий день осадков не ожидается, понедельник будет солнечным. А вот со среды ждем пасмурную погоду и снег. За окном температура воздуха будет доходить до -11°C, ожидается усиление ветра. К выходным в город придет снежная оттепель.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Израиль требует объяснений по поводу голых игр в бывшей газовой печи
"Пьяный батя" набирает популярность в Сети. Видео
«Спартак» разгромил ЦСКА в московском дерби
СМИ: Кремль решил превратить выборы президента в праздник
РЖД пустили все поезда в обход Украины
Роспотребнадзор предложил маркировать вредные продукты
Консульства США возобновляют выдачу виз в трех городах РФ
Минфин предложил ввести новые требования к винным этикеткам
Стартапы пошли против фейковых новостей
Спорт
«Спартак» взял у ЦСКА реванш за первый круг Семь главных вопросов и ответов о последнем дерби 2017 года
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Воздушные тропы. Почему иногда лучше гулять не в парке, а над ним
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
Елена Захарова рассказала о новорожденной дочке Звездная мама раскрыла подробности первых дней жизни малышки.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь