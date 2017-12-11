Жителей Иркутска ожидает теплая погода на этой рабочей неделе

Сегодня ещё поморозит, а уже со вторника столбик термометра в дневные часы не опустится ниже 13 градусов — обещают синоптики.

В первый рабочий день осадков не ожидается, понедельник будет солнечным. А вот со среды ждем пасмурную погоду и снег. За окном температура воздуха будет доходить до -11°C, ожидается усиление ветра. К выходным в город придет снежная оттепель.