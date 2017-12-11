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03:56 (мск), источник: Губерния онлайн

Паромную переправу между Хабаровским краем и Сахалином закрыли ночью

Паромную переправу Холмск — Ванино закрыли прошедшей ночью из-за ожидающегося циклона, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».

«Паромная переправа закрылась в понедельник в 03:00 по хабаровскому времени (воскресенье 20:00 мск). Все три парома находятся в порту Ванино Хабаровского края, где будут пережидать непогоду», — рассказали в Сахалинском морском пароходстве.

Информации синоптиков, в Татарском проливе с подходом циклона прогнозируется северо-восточный ветер до 25 метров в секунду и шторм с высотой волн до 7,5 метров. Планируется, что переправа откроется в четверг утром.

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