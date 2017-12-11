Паромную переправу между Хабаровским краем и Сахалином закрыли ночью

«Паромная переправа закрылась в понедельник в 03:00 по хабаровскому времени (воскресенье 20:00 мск). Все три парома находятся в порту Ванино Хабаровского края, где будут пережидать непогоду», — рассказали в Сахалинском морском пароходстве.