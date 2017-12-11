В Ванино возрождают единственный вуз
Без полноценного филиала Комсомольского университета «Хабаровское Приморье» столкнётся с кадровым голодом.
Без полноценного филиала Комсомольского университета «Хабаровское Приморье» столкнётся с кадровым голодом.
В Ванино собираются восстановить полноценную работу филиала
«В лучшие годы у нас обучалось до тысячи студентов в год, — рассказала корреспонденту ИА “Хабаровский край сегодня” директор филиала, кандидат философских наук Людмила Чернышова. — У нас были специальности и гуманитарного, и технического направлений: экономика, социальная работа, информационные технологии, промышленная электроника, организация перевозок, электропривод и автоматика».
В 2015 году
«Мы продолжили работу и после 2015 года, — добавила Людмила Чернышова. — Мы имеем право под лицензией головного вуза заниматься дополнительным образованием и осуществлять профессиональное обучение. Мы готовим специалистов рабочих профессий. Для этого заключили договоры с местными предприятиями. Кроме того, создаём среду детского технического творчества. Наши преподаватели в школах ведут занятия в инженерных классах по программируемой электронике и электротехнике. У нас есть своя школа робототехники. Наши воспитанники занимали призовые места в “Робофесте”, “Технофесте”, “JuniorSkills”. Среди выпускников ванинских школ вырос процент поступающих на технические специальности в вузах». Но конечно, хотелось бы восстановить полноценную работу.
Сейчас за высшим образованиям жители «Хабаровского Приморья» — Совгаванского и Ванинского районов — уезжают в другие города региона и России. Однако назад возвращаются единицы.
Между тем на побережье Татарского пролива с прошлого года действует режим Свободного порта, развивается экономика. С открытием новых предприятий неизбежно возникает острейшая необходимость в специалистах с высшим и средним техническим образованием.
Идею создания в Ванино многопрофильного учебного заведения поддерживают и руководители крупных предприятий, желающих иметь в качестве работников не приезжих вахтовиков, а стабильных местных специалистов.
На днях в Ванино состоялась встреча Александра Наумова с первым проректором