В Ванино возрождают единственный вуз

«Мы продолжили работу и после 2015 года, — добавила Людмила Чернышова. — Мы имеем право под лицензией головного вуза заниматься дополнительным образованием и осуществлять профессиональное обучение. Мы готовим специалистов рабочих профессий. Для этого заключили договоры с местными предприятиями. Кроме того, создаём среду детского технического творчества. Наши преподаватели в школах ведут занятия в инженерных классах по программируемой электронике и электротехнике. У нас есть своя школа робототехники. Наши воспитанники занимали призовые места в “Робофесте”, “Технофесте”, “JuniorSkills”. Среди выпускников ванинских школ вырос процент поступающих на технические специальности в вузах». Но конечно, хотелось бы восстановить полноценную работу.

Сейчас за высшим образованиям жители «Хабаровского Приморья» — Совгаванского и Ванинского районов — уезжают в другие города региона и России. Однако назад возвращаются единицы.



Между тем на побережье Татарского пролива с прошлого года действует режим Свободного порта, развивается экономика. С открытием новых предприятий неизбежно возникает острейшая необходимость в специалистах с высшим и средним техническим образованием.



Идею создания в Ванино многопрофильного учебного заведения поддерживают и руководители крупных предприятий, желающих иметь в качестве работников не приезжих вахтовиков, а стабильных местных специалистов.



На днях в Ванино состоялась встреча Александра Наумова с первым проректором Комсомольского-на-Амуре Государственного Технического Университета Игорем Макуриным. Представители местной власти и высшей школы договорились о поэтапном восстановлении полноценной работы ванинского филиала. Для получения новой лицензии понадобится порядка 20 миллионов рублей. Они уйдут на обновление материально-технической базы учебного заведения (покупка современного оборудования, создание новых лабораторий). Пока источники финансирования не определены. Но известно, что на первом этапе многопрофильное учебное заведение в Ванино займется подготовкой самых дефицитных в портовом посёлке специалистов — механиков и электромехаников.