Главный новогодний городок в Хабаровске откроют 18 декабря
Для жителей устроят праздник с играми и подарками.
Для жителей устроят праздник с играми и подарками.
Открыть новогодний городок на площади имени Ленина в Хабаровске краевые власти планируют 18 декабря. Для жителей и гостей города организуют развлекательную программу с играми и розыгрышем подарков. В завершение праздника на главной ёлке края зажгутся огни.
Сейчас строительство новогоднего городка идёт полным ходом. Для создания новогоднего ансамбля в этом году художники заготовили около 900 кубометров льда и 800 кубометров искусственного снега.
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что над новогоднем оформлением центральной площади будут трудиться ледовые и снежные скульпторы. Они возведут для горожан и приезжих трёхметровые фоторамки, сделают большой лабиринт и установят несколько ледовых горок. Снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки в этом году разместятся возле главной ёлки. Украсят площадь 12 знаков Зодиака и четыре больших снеговика. Будут и тематические композиции: символ чемпионата мира по футболу и талисманы мирового первенства по хоккею с мячом, которое пройдёт в дальневосточной столице в январе 2018 года.
Новогоднее убранство площади имени Ленина дополнят новые скульптуры — в начале года их изготовят художники в рамках международного конкурса «Ледовая фантазия». Участие в нём примут десять команд, в том числе художники из Каталонии, Латвии, России, Франции, Японии.