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04:13 (мск), источник: Губерния онлайн

Синоптик: Тепло ненадолго вернется в Хабаровск

По словам специалиста, уже в середине недели жителей краевой столицы ждут привычные декабрьские морозы.

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Источник: РИА "Новости"

Жители Хабаровска смогут немного отдохнуть от холодов. Погода улучшится на пару дней. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

По ее словам, сегодня, 11 декабря, в Хабаровске температура составит от -12 до -14 градусов.

«Небольшой снег сохранится в течение суток. Есть вероятность, что он будет идти и завтра, но все-таки прекратится, потому что циклон уходит на восток. Ветер сейчас [11 декабря] достигает 13 метров в секунду, может усилиться. Завтра ветер будет стихать, где-то до 6−11, 7−12 метров в секунду», — сказала Галина Брынцева.

Специалист отметила, что пока температуры в краевой столице еще ниже декабрьской нормы, но потом хабаровчан ждет недолгое потепление.

«Сейчас мы только приблизились к [декабрьской] норме, потому что все предыдущие дни у нас были на 9−11 градусов ниже нормы. Сегодня мы к норме приближаемся, но еще не пересекли ее. А вот завтра и 13 декабря, может быть, перейдем норму. Будет на 3−4 градуса выше нее. Правда, это всего на два дня, а 14 декабря температурный фон снова понизится. Мы постепенно вернемся к декабрьской норме: ночью будет от -20 до -25, днем — от -11 до -16 градусов», — добавила Галина Брынцева.

12 декабря дневная температура в краевой столице установится на отметке от -9 до -11 градусов, 13 декабря она составит -10 градусов.

Напомним, первые десять дней декабря в Хабаровске было аномально холодно.

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