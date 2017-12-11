В Приморье отменены несколько авиарейсов
Пассажирам предложили сдать билеты или перенести свои планы.
Пассажирам предложили сдать билеты или перенести свои планы.
Как минимум три местных авиарейса из аэропорта Кневичи отменили сегодня, 11 декабря. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».
На официальном сайте международного аэропорта Владивосток сегодня опубликована информация об отмене авиарейсов HZ-518 Владивосток — Кавалерово, HZ-520 Владивосток — Дальнереченск и HZ-524 Владивосток — Терней. Все эти рейсы выполняются авиакомпанией «Аврора». В справочной аэропорта пояснили, что вылеты отменены
«Пассажиры этих рейсов могут сдать билеты или перенести вылет на другие дни, после того, как полеты по этим направлениям возобновятся» — уточнили в справочной аэропорта.
Как РИА «Восток-Медиа» сообщало ранее, сильный снегопад, который прошел в Москве в начале месяца, привел к серьезным задержкам авиарейсов. Из столичных аэропортов вовремя не вылетели не менее сотни бортов. Сегодня все московские рейсы пока прибывают во Владивосток по расписанию.