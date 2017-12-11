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04:15 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье отменены несколько авиарейсов

Пассажирам предложили сдать билеты или перенести свои планы.

Источник: Восток Медиа

Как минимум три местных авиарейса из аэропорта Кневичи отменили сегодня, 11 декабря. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

На официальном сайте международного аэропорта Владивосток сегодня опубликована информация об отмене авиарейсов HZ-518 Владивосток — Кавалерово, HZ-520 Владивосток — Дальнереченск и HZ-524 Владивосток — Терней. Все эти рейсы выполняются авиакомпанией «Аврора». В справочной аэропорта пояснили, что вылеты отменены из-за погодных условий.

«Пассажиры этих рейсов могут сдать билеты или перенести вылет на другие дни, после того, как полеты по этим направлениям возобновятся» — уточнили в справочной аэропорта.

Как РИА «Восток-Медиа» сообщало ранее, сильный снегопад, который прошел в Москве в начале месяца, привел к серьезным задержкам авиарейсов. Из столичных аэропортов вовремя не вылетели не менее сотни бортов. Сегодня все московские рейсы пока прибывают во Владивосток по расписанию.

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