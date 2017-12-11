В Приморье отменены несколько авиарейсов

Источник: Восток Медиа

Как минимум три местных авиарейса из аэропорта Кневичи отменили сегодня, 11 декабря. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

На официальном сайте международного аэропорта Владивосток сегодня опубликована информация об отмене авиарейсов HZ-518 Владивосток — Кавалерово, HZ-520 Владивосток — Дальнереченск и HZ-524 Владивосток — Терней. Все эти рейсы выполняются авиакомпанией «Аврора». В справочной аэропорта пояснили, что вылеты отменены из-за погодных условий.

«Пассажиры этих рейсов могут сдать билеты или перенести вылет на другие дни, после того, как полеты по этим направлениям возобновятся» — уточнили в справочной аэропорта.