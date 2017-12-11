Морж Миша устроил саботаж в Приморском океанариуме
Сотрудники учреждения сослались на плохое настроение животного.
Сотрудники учреждения сослались на плохое настроение животного.
Любимец публики морж Миша отказался выходить на аквасцену Приморского океанариума. Выступление сорвалось
Миша отказался выходить к зрителям в воскресенье, 10 декабря. Сначала он «отменил» представление на 11:00, а затем не пошёл на сцену и в 15:00. Получилось, что в представлении участвовали только дельфины, так как у других участников шоу — четырёх белух — сейчас идёт запланированный отпуск.
«Друзья! Наш морж Миша сегодня отказался выступать. У парня нет настроения, возможно, это реакция на непогоду, да и Мишка в предвкушении завтрашнего выходного (по понедельникам в Приморском океанариуме проходит санитарный день — прим. ред.). Приносим всем посетителям, кто сегодня не сможет увидеть моржа, извинения! Предупредить заранее не было возможности, так как настроения и желания животных непредсказуемы.
Напомним, что выступать через силу артистов в Приморском океанариуме не заставляют. В представлении будут только дельфины — они сегодня большие умнички", — обратились к посетителям сотрудники
К слову, большинство приморцев отреагировали на случившееся с пониманием, некоторые даже выдвинули собственные версии своеобразного саботажа Миши:
«Малыш, он просто устал», «Не заболел?», «Бабу надо Мише, одиноко ему», «Просто погода, иногда охота и полениться», «Это каприз, чё, за дела, белухи в отпуск, а он нет. Всё как у людей — одни в отпуск, другие вздыхают», — предположили пользователи Instagram.
Сотрудники океанариума ещё раз извинились за поведение своего подопечного и добавили, что тренеры попытались вывести Мишу на сцену — не получилось. В учреждении посоветовали перед посещением океанариума заходить на официальные аккаунты и на сайт, где всегда можно узнать актуальную информацию.
«Животные — живые существа… силой на выступление их не гонят и подобные
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что из представлений Приморского океанариума исчезнут белухи, правда, на время. Как оказалось, белоснежная четвёрка — Нил, Лер, Джессика и Мий — ушли в двухнедельный отпуск.