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04:20 (мск), источник: Восток Медиа

Морж Миша устроил саботаж в Приморском океанариуме

Сотрудники учреждения сослались на плохое настроение животного.

Любимец публики морж Миша отказался выходить на аквасцену Приморского океанариума. Выступление сорвалось из-за плохого настроения животного, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Миша отказался выходить к зрителям в воскресенье, 10 декабря. Сначала он «отменил» представление на 11:00, а затем не пошёл на сцену и в 15:00. Получилось, что в представлении участвовали только дельфины, так как у других участников шоу — четырёх белух — сейчас идёт запланированный отпуск.

«Друзья! Наш морж Миша сегодня отказался выступать. У парня нет настроения, возможно, это реакция на непогоду, да и Мишка в предвкушении завтрашнего выходного (по понедельникам в Приморском океанариуме проходит санитарный день — прим. ред.). Приносим всем посетителям, кто сегодня не сможет увидеть моржа, извинения! Предупредить заранее не было возможности, так как настроения и желания животных непредсказуемы.

Напомним, что выступать через силу артистов в Приморском океанариуме не заставляют. В представлении будут только дельфины — они сегодня большие умнички", — обратились к посетителям сотрудники научно-образовательного учреждения.

К слову, большинство приморцев отреагировали на случившееся с пониманием, некоторые даже выдвинули собственные версии своеобразного саботажа Миши:

«Малыш, он просто устал», «Не заболел?», «Бабу надо Мише, одиноко ему», «Просто погода, иногда охота и полениться», «Это каприз, чё, за дела, белухи в отпуск, а он нет. Всё как у людей — одни в отпуск, другие вздыхают», — предположили пользователи Instagram.

Сотрудники океанариума ещё раз извинились за поведение своего подопечного и добавили, что тренеры попытались вывести Мишу на сцену — не получилось. В учреждении посоветовали перед посещением океанариума заходить на официальные аккаунты и на сайт, где всегда можно узнать актуальную информацию.

«Животные — живые существа… силой на выступление их не гонят и подобные форс-мажоры предсказать нельзя, чтобы вывесить об этом объявление в кассах», — пояснили в океанариуме.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что из представлений Приморского океанариума исчезнут белухи, правда, на время. Как оказалось, белоснежная четвёрка — Нил, Лер, Джессика и Мий — ушли в двухнедельный отпуск.

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