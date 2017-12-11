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04:42 (мск), источник: ДЕЙТА

Большой концерт хоровой музыки состоялся во Владивостоке

Большой концерт хоровой музыки, посвящённый 85-летию со дня рождения композитора, хормейстера, дирижёра, выдающегося педагога, академика Георгия Александровича Струве, состоялся в концертном зале Приморского краевого колледжа искусств, сообщает «Deita. ru».

Праздничная атмосфера добра и радости царила в колледже в день концерта. Сюда, на праздник искусства, собрались коллективы, влюблённые в хоровое пение.

«Уже 10 лет, с 2007 года Приморский краевой колледж искусств, проводит фестиваль хоровой музыки “Вечное детство” имени Струве. Фестиваль проходит раз в два года, и в 2018 году состоится VIII фестиваль. В этом году исполнятся 85 лет со дня рождения Георгия Александровича, поэтому мы не могли пройти мимо этой даты. Решили, что фестиваль делать не будем — не время, а сделаем просто концерт хоровой музыки. Мы взяли лучшие коллективы которые участвовали почти что во всех наших предыдущих фестивалях, взяли лучшие номера, чтобы это была яркая, интересная, разнообразная программа» — рассказал преподаватель Приморского краевого колледжа искусств, хоровой дирижёр, заслуженный работник культуры России, член союза композиторов России Синенко Владимир Иванович.

«Все, кто сегодня выступал на концерте, уже многие годы с нами. Благодаря этим коллективам, и вырос уровень нашего фестиваля. Мы начинали как городской концерт-фестиваль, затем мы выросли до краевого уровня, затем, когда к нам приехали коллективы с Сахалина и из Хабаровского края, до регионального. А в прошлом году у нас выступали хоры из Забайкалья и Бурятии. Фестиваль стал открытым. Мы растем», — добавил он.

Концерт, который собрал вместе многих участников фестиваля «Вечное детство», был ярким. В завершении на сцену вышли сразу все коллективы. И огромный сводный хор концерта, полностью заполнивший сцену, очень слаженно, как единый организм, исполнил две песни на музыку Георгия Струве «Вечное детство» и «Океан улыбок». Это было великолепное зрелище, а зал заслуженно вознаградил артистов взрывом аплодисментов.

В празднике хорового пения приняли участие:

Хор «Школьный вальс» ДМШ Приморского краевого колледжа искусств. Руководитель — Вера Агафонова, концертмейстер — Анна Шульга.
Камерный хор Дальневосточного федерального университета. Руководитель — Галина Потопяк, концертмейстер — Валерия Родионова.

Образцовый хор «Радуга» ДШИ № 6 г. Владивостока. Руководитель — почётный работник общего образования Раиса Августина, концертмейстер — Тамара Зайчук.

Хор «Ассоль» ДШИ № 3 и ЦРТДЮ г. Владивостока. Руководитель — Антонина Сергиенко, концертмейстер — Инна Ефименко.

Старшая группа хора «Фантазёры» ДШИ № 1 г. Артёма. Руководитель — Елена Ишина, концертмейстер — Елена Петрова.

Младшая группа хора «Фантазёры» ДШИ № 1 г. Артёма. Руководитель — Елена Ишина, концертмейстер — Елена Петрова.

Хор «Веснушки» ДМШ № 2 г. Владивостока. Руководитель — заслуженный работник культуры РФ Нина Ильичёва, концертмейстер — Татьяна Бударина.

Хор «Музыкальный калейдоскоп» ДШИ № 7 г. Владивостока. Руководитель — Ирина Зайцева, концертмейстер — Ирина Аверкина.

Образцовый хор «Мальчиши» им. Н. Хлыбова ДШИ № 6 г. Владивостока. Руководитель — Алла Андреева, концертмейстер — Ирина Напалкова.

Концертный хор Заслуженного коллектива Приморского края, Образцовой детской хоровой студии «Камертон» МБОУ ДО «Владивостокского городского Дворца детского творчества». Руководитель — заслуженный работник культуры РФ Наталья Лифанова, концертмейстеры — Александр Ильяшенко, Татьяна Курило.

Младший хор Заслуженного коллектива Приморского края, Образцовой детской хоровой студии «Камертон» МБОУ ДО «Владивостокского городского Дворца детского творчества». Руководители — Галина Павлюк, Галина Козенко, концертмейстер — Татьяна Курило.

Хор мальчиков Заслуженного коллектива Приморского края, Образцовой детской хоровой студии «Камертон» МБОУ ДО «Владивостокского городского Дворца детского творчества». Руководитель — Галина Павлюк, концертмейстер — Татьяна Разоренова.

Хор студентов Приморского краевого колледжа искусств. Руководитель — заслуженный работник культуры России Татьяна Лупач, концертмейстер — лауреат международных конкурсов Екатерина Рогозина.

Сводный хор концерта:
Дирижер — заслуженный работник культуры РФ Наталья Лифанова (Г. Струве, слова К. Ибряева «Вечное детство»).
Дирижер — почётный работник общего образования РФ Раиса Августина (Г. Струве, слова В. Степанова «Океан улыбок»).

Ведущий концерта — заслуженный работник культуры РФ, композитор — Владимир Синенко.

Георгий Александрович Стру́ве (1932−2004) —композитор, хормейстер, дирижёр, педагог и просветитель, общественный деятель. Народный артист РСФСР, основатель студийного движения в стране, создатель уникальной системы массового обучения музыке и хоровому пению, был Президентом Федерации детских и молодёжных хоров России. Струве — выдающийся педагог, более полувека проработавший с детьми и воспитавший за эти годы более 10 тысяч учеников. Более 400 его учеников стали профессиональными музыкантами, многие из них стали заслуженными артистами, заслуженными работниками образования, культуры, лауреатами международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов. Многие из них продолжают дело Струве и работают с детьми.

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