Циклон не вызвал перебоев в работе транспорта в Хабаровске
Аэропорт и трасса на Комсомольск работают в обычном режиме.
Аэропорт и трасса на Комсомольск работают в обычном режиме.
Снежный циклон, пришедший из Приморья и действующий сейчас на большей территории Хабаровского края, не оказал влияния на работу транспорта. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в аэропорту дальневосточной столицы, все рейсы выполняются по расписанию.
— Подразделения Амурского спасательного центра переведены в режим повышенной готовности, но вызовов на 11.00 11 декабря не поступало, — отметил сотрудник центра Руслан Яшков. — Трасса Хабаровск —
— В связи с неблагоприятными погодными условиями возможно осложнение обстановки на дорогах, — отметили в КГКУ «Хабаровскуправтодор». — Просим автолюбителей быть предельно внимательными во время движения и соблюдать скоростной режим.