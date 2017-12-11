Циклон не вызвал перебоев в работе транспорта в Хабаровске

Снежный циклон, пришедший из Приморья и действующий сейчас на большей территории Хабаровского края, не оказал влияния на работу транспорта. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в аэропорту дальневосточной столицы, все рейсы выполняются по расписанию.

— Подразделения Амурского спасательного центра переведены в режим повышенной готовности, но вызовов на 11.00 11 декабря не поступало, — отметил сотрудник центра Руслан Яшков. — Трасса Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре не перекрыта для движения автобусов. Напомним, по информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», с 11 по 13 декабря 2017 года на большей части Хабаровского края ожидается снег, местами сильный, метель, порывы ветра до 15−22 м/с. На дорогах возможен гололед.