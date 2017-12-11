Стало известно, как дорожники спасали Владивосток от снега

На дорогах города работали более 80 единиц снегоуборочной техники: распределители химреагента, пескосолевой смеси, трактора-щетки, малая снегоуборочная техника.

По сообщению Примгидромета, прошедший циклон принёс во Владивосток сильный снег, выпало 12 мм осадков. Аварий на тепло и энергосетях не зарегистрировано. Об этом сообщают в ЕДДС города. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Как сообщают в штабе по ликвидации последствий снегопада, для проезда автотранспорта открыта дорога Седанка — Патрокл. Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим в связи с сильным ветром и возможным образованием снежных наносов.

Уборка снега во Владивостоке велась согласно разработанным маршрутным картам. Снег сметали к прибордюрной полосе, после чего магистрали вновь проливали жидким реагентом и обрабатывали пескосолевой смесью. На тротуарах и остановках общественного транспорта снег убирала малая коммунальная техника и дорожные рабочие.

К утру и началу рабочей недели дорожники расчистили снег на магистралях краевого центра, сложные участки повторно обработали противогололёдными материалами. Сообщается, что только жидкого химреагента было распределено на дорогах порядка 180 кубометров.

Сегодня работа дорожных служб продолжается. Напомним, что на ликвидацию последствий снегопада на своих подведомственных территориях обязаны выйти управляющие компании и предприятия всех форм собственности.

Администрация города Владивостока обращается к автомобилистам с просьбой быть предельно внимательными и острожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.