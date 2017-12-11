В Красноярском крае похолодает до -34

Как сообщается на официальном сайте ведомства, на юге Таймырского МР местами ожидаются порывы южного ветра 15−18 м/с, местами до 23 м/с, низовая метель. На севере центральных районов и в горах южных районов Красноярского края ожидается минимальная температура воздуха местами -30,-34°, в центральных и южных районах ожидаются местами туманы, на автодорогах сохранится гололедица.