В Красноярском крае похолодает до -34
ГУ МЧС по Красноярскому краю представило прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на 11 декабря.
ГУ МЧС по Красноярскому краю представило прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на 11 декабря.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, на юге Таймырского МР местами ожидаются порывы южного ветра 15−18 м/с, местами до 23 м/с, низовая метель. На севере центральных районов и в горах южных районов Красноярского края ожидается минимальная температура воздуха местами -30,-34°, в центральных и южных районах ожидаются местами туманы, на автодорогах сохранится гололедица.
Кроме того, 11 декабря в горных районах Западного и Восточного Саян лавиноопасно.