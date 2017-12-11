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04:54 (мск), источник: НИА Красноярск

В Красноярском крае похолодает до -34

ГУ МЧС по Красноярскому краю представило прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на 11 декабря.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 65% 762 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: НИА Красноярск

Как сообщается на официальном сайте ведомства, на юге Таймырского МР местами ожидаются порывы южного ветра 15−18 м/с, местами до 23 м/с, низовая метель. На севере центральных районов и в горах южных районов Красноярского края ожидается минимальная температура воздуха местами -30,-34°, в центральных и южных районах ожидаются местами туманы, на автодорогах сохранится гололедица.

Кроме того, 11 декабря в горных районах Западного и Восточного Саян лавиноопасно.

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