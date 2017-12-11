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05:31 (мск), источник: Восток Медиа

В Находке установили главную ёлку из 300 деревьев

Зелёная красавица украсила Якорную площадь в историческом центре города.

Источник: Восток Медиа

Находка активно преображается к новогодним праздникам. Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», в минувшие выходные на Якорной площади по улице Ленинской подрядчик установил шестиметровую лесную красавицу, украшенную сотнями шаров и электрическими гирляндами.

Главная ёлка Находки многие годы монтируется из живых деревьев. Почти три сотни елей, собранных на металлическом каркасе, создают ощущение живого многометрового дерева. Завершение всех работ планировалось сегодня, но в связи с приближением снежного циклона ёлку собирали в пятницу и в субботу.

Новогодние конструкции появились и в других районах Находки. Пользователи социальных сетей отмечают интересное решение в районе микрорайоне МЖК. Светящаяся инсталляция в форме большого ёлочного шара на кольце этого микрорайона стала модным местом для фотосъёмок.

На этой неделе появятся в городе и фигурки снеговиков в Южном микрорайоне. Кроме того, завершается монтаж новогодних гирлянд на деревьях вдоль всего Находкинского проспекта. Магазины и крупные торговые центры по традиции включаются в новогодний марафон и участвуют в конкурсе на лучшее оформление торговых залов. Производственные предприятия украшают символами новогоднего праздника свои территории.

На этой неделе в Находке откроются первые ёлочные базары.

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