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05:41 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровская живодерка вышла замуж в СИЗО

В Сети появилась фотография свидетельства о браке.

Источник: Reuters

Одна из хабаровских живодерок вышла замуж в следственном изоляторе. В воскресенье Алена Савченко поделилась фотографией свидетельства о браке на своей странице во «ВКонтакте», сообщает портал «Губерния».

«395 дней моей тусовки в тюрьме. У меня все круто», — написала фигурантка скандального дела.

Напомним, что жительниц Хабаровска Алену Савченко и Алину Орлову обвиняли в жестоком обращении с животными и в разбое. Помимо этого, Алену судили за унижение человеческого достоинства и оскорбление чувств верующих. Сообщника Савченко Виктора Смышляева обвиняли по статье об унижении человеческого достоинства.

В августе райсуд приговорил Савченко к четырем годам и трем месяцам, а Орлову — к трем годам и 10 дням в колонии общего режима. Смышляев получил три года лишения свободы. В сентябре все трое подали апелляционные жалобы. Сейчас фигуранты находятся в хабаровском СИЗО.

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