Главврачей из Приморья обязали встречаться с населением

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 11 декабря, PrimaMedia.

С декабря 2017 года всех главных врачей краевых учреждений здравоохранения Приморья обязали ежеквартально проводить встречи с обслуживаемым населением, чтобы знать, где у них в больнице есть слабые места. Об этой на своей странице в социальной сети рассказал вице-губернатор края Павел Серебряков, передает ИА PrimaMedia.

«В здравоохранении делается немало и есть, что рассказать. Но так же немало вопросов и у наших жителей. Именно для обмена мнениями данные встречи и организуются, — отметил Серебряков, подчеркнув, что сам по мере возможности планирует принимать в таких встречах участие. — Ведь доступное и качественное здравоохранение — это наша общая задача».