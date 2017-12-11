Пермяков ждёт холодная неделя
Самым тёплым днём станет среда.
Самым тёплым днём станет среда.
Погода в Перми на этой неделе порадует пермяков небольшими морозами. Зима,
Как сообщается на сайте Gismeteo, в понедельник ночью столбик термометра опустится до -23 градусов. Днём воздух в городе прогреется до -13.
Во вторник температура ещё подрастёт. Днём ожидается -8 градусов, а ночью — 15.
Самым тёплым днём станет среда. Дневная температура будет не ниже -5 градусов, а ночная — не ниже — 7.
В четверг и пятницу днём ожидается −7… −8 градусов. По ночам будет до -10.
В выходные ожидается понижение температуры. Днём в Перми будет от -11 до — 13 градусов, а ночью — от -14 до -16.
Ко вторнику, 19 декабря, дневная температура обещает упасть до -19. Ночью может быть -23 градуса.
Небольшие снегопады ожидаются только 11, 12 и 15 декабря.
Усиление ветра до 10 метров в секунду прогнозируется 14 и 15 декабря.