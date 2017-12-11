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08:16 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермяков ждёт холодная неделя

Самым тёплым днём станет среда.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 70% 762 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

Погода в Перми на этой неделе порадует пермяков небольшими морозами. Зима, наконец-то добралась до Пермского края.

Как сообщается на сайте Gismeteo, в понедельник ночью столбик термометра опустится до -23 градусов. Днём воздух в городе прогреется до -13.

Во вторник температура ещё подрастёт. Днём ожидается -8 градусов, а ночью — 15.

Самым тёплым днём станет среда. Дневная температура будет не ниже -5 градусов, а ночная — не ниже — 7.

В четверг и пятницу днём ожидается −7… −8 градусов. По ночам будет до -10.

В выходные ожидается понижение температуры. Днём в Перми будет от -11 до — 13 градусов, а ночью — от -14 до -16.

Ко вторнику, 19 декабря, дневная температура обещает упасть до -19. Ночью может быть -23 градуса.

Небольшие снегопады ожидаются только 11, 12 и 15 декабря.

Усиление ветра до 10 метров в секунду прогнозируется 14 и 15 декабря.

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