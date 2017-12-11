Скелетонист Александр Третьяков мечтает выступить на Играх-2018
Он не собирается ставить крест на своей спортивной карьере.
Он не собирается ставить крест на своей спортивной карьере.
Российский скелетонист Александр Третьяков мечтает принять участие в Олимпийских играх-2018 в Южной Корее. Спортсмен не собирается ставить крест на своей мечте, несмотря на то, что он был пожизненно отстранен от участия в Играх и лишен золота Сочи-2014. Об этом сообщил ТАСС.
«Я не поставил крест на своей мечте выступить в Южной Корее. Намерен идти до конца, бороться по всем судам. Посмотрим, как дальше жизнь сложится», — заявил Третьяков.
Отметим, 8 декабря скелетонист не сумел стать призером этапа Кубка мира в немецком Винтерберге. Он занял лишь 4-е место, показав время 57,01 секунды. Первое место занял представитель Южной Кореи Юн Сун Бин (56,62), второе — латвиец Мартинс Дукурс, третье — канадец Дэйв Гречишин.
«Я профессиональный спортсмен, и обязан от всего абстрагироваться, чтобы добиться высокого результата. Приехал сюда не для того, чтобы плакаться
Напомним, в ноябре скелетониста Александра Третьякова лишили золотой медали, которую он получил на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Кроме того, спортсмена пожизненно отстранили от участия в Играх. Однако на слушаниях в Мюнхене IBSF пришла к выводу, что доказательств в отношении российских скелетонистов и бобслеистов, дисквалифицированных МОК, недостаточно. Федерация сняла временное отстранение с девяти российских спортсменов.