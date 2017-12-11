На смену морозам в Хабаровский край пришли снега
Благодаря южному циклону в регионе потеплеет.
Благодаря южному циклону в регионе потеплеет.
На территорию Хабаровского края пришли снега. С приходом южного циклона в регионе ожидаются метели, сильные снегопады и порывы ветра до 25 метров секунду. Продержится такая погода до 13 декабря, однако осадки возможны и во второй половине недели, сообщает РИА «Восток-Медиа.
«Циклон южный, поэтому принёс с собой много тепла. Ночные температуры будут в пределах −20… −13 градусов, до −12… −7 на побережье, днём потеплеет до −14… −8 градусов, на побережье −10… −3 градусов», — рассказала корреспонденту агентства начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометеоцентра Галина Брынцева.
Сейчас порывы ветра достигают 16 метров в секунду, 12 декабря они усилятся до 20−25 метров в секунду на побережье Татарского пролива и до 15−20 метров в секунду на побережье Охотского моря. Сохранятся такие порывы и 13 декабря.
Во второй половине недели циклон сместится к побережью Камчатки, но небольшой снег может пройти 14 декабря в северных районах края. Западный,
«До конца недели погода будет преимущественно без осадков при
В Хабаровске 11 и 12 декабря пройдут метели, ветер