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07:50 (мск), источник: Восток Медиа

На смену морозам в Хабаровский край пришли снега

Благодаря южному циклону в регионе потеплеет.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 70% 762 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

На территорию Хабаровского края пришли снега. С приходом южного циклона в регионе ожидаются метели, сильные снегопады и порывы ветра до 25 метров секунду. Продержится такая погода до 13 декабря, однако осадки возможны и во второй половине недели, сообщает РИА «Восток-Медиа.

«Циклон южный, поэтому принёс с собой много тепла. Ночные температуры будут в пределах −20… −13 градусов, до −12… −7 на побережье, днём потеплеет до −14… −8 градусов, на побережье −10… −3 градусов», — рассказала корреспонденту агентства начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометеоцентра Галина Брынцева.

Сейчас порывы ветра достигают 16 метров в секунду, 12 декабря они усилятся до 20−25 метров в секунду на побережье Татарского пролива и до 15−20 метров в секунду на побережье Охотского моря. Сохранятся такие порывы и 13 декабря.

Во второй половине недели циклон сместится к побережью Камчатки, но небольшой снег может пройти 14 декабря в северных районах края. Западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7−12 метров в секунду, на побережье порывы будут достигать 10−15 метров в секунду. Температура воздуха начнёт постепенно понижаться: столбики термометра опустятся до −20… −13 градусов ночью и до −18… −11 днём.

«До конца недели погода будет преимущественно без осадков при западном-юго-западном ветре 5−10 метров в секунду. Ночные температуры составят -30.. -23 градусов, днём — от -20 до -15 градусов», — отметила Галина Брынцева.

В Хабаровске 11 и 12 декабря пройдут метели, ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью до 20 метров в секунду. Ночью столбики термометра опустятся до — 18 … -16, а днём до −14… −12 градусов. В среду снег сохранится только ночью, в светлое время суток потеплеет до -11… — 9 градусов. С 15 декабря до конца недели похолодает до −27… −24 градусов ночью и до −19… −16 днём. Скорость западного ветра составит 5−10 метров в секунду.

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