Жителей Сосновского района атаковали вонючие мыши

Одна из жительниц Сосновского района заметила то, что ее домашняя кошка сцапала мышь, а есть ее не стала. Да и странная какая-то мышь была. Лапы, серый цвет шкурки, длинный хвост — все, как у обычных мышей. А вот мордочка у грызуна была крысинная. Жуть! Неестественно острая и вытянутая морда.

Рассказала женщина соседкам, и оказалось — не одна она видела такую мышь. С наступлением холодов в этом году таких тварей просто нашествие. Их видели в Долгодеревенском, поселке Солнечном и Шигаево. Кошки их не едят — от таких мышей дурно воняет. Стали распрашивать знающих людей и вот что выяснилось.

— От умных людей узнали, что это были не мыши, а бурозубки, — рассказала местная жительница Наталья Александровна. — Раньше они в наших краях не выходили к жилью. Но нынче долго нет снега, им негде укрыться, потому что норок они не роют и в зимнюю спячку не впадают. Вот и потянулись в дома.