Накануне в Уфе на раздаче чак-чака произошла давка. Фото попало в соцсети.

В торговом центре «Мир» соорудили самую большую елку из чак-чака. Посмотреть на мероприятие и попробовать чак-чак собрались множество семей.

Это и сыграло злую шутку. Многие зрители стали теснить друг друга. О пострадавших, впрочем, не сообщается.

О планах создать в Уфе самую большую елку из чак-чака мы писали ранее. Организаторы обещали сделать новогоднюю елку, где каждая палочка национального блюда будет играть роль иголки. Высота елки составила более двух метров, вес — 380 килограммов.