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08:26 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе на раздаче чак-чака произошла давка

Посмотреть на мероприятие и попробовать чак-чак собрались множество семей. Это и сыграло злую шутку. Многие зрители стали теснить друг друга.

Накануне в Уфе на раздаче чак-чака произошла давка. Фото попало в соцсети.

В торговом центре «Мир» соорудили самую большую елку из чак-чака. Посмотреть на мероприятие и попробовать чак-чак собрались множество семей.

Это и сыграло злую шутку. Многие зрители стали теснить друг друга. О пострадавших, впрочем, не сообщается.

О планах создать в Уфе самую большую елку из чак-чака мы писали ранее. Организаторы обещали сделать новогоднюю елку, где каждая палочка национального блюда будет играть роль иголки. Высота елки составила более двух метров, вес — 380 килограммов.

На мероприятии выступил заслуженный артист России Геннадий Родионов. Также, гостей развлекали пародисты и аниматоры в новогодних костюмах. Также работала новогодняя антикварная лавка.

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