В Уфе на раздаче чак-чака произошла давка
Посмотреть на мероприятие и попробовать
Посмотреть на мероприятие и попробовать
Накануне в Уфе на раздаче
В торговом центре «Мир» соорудили самую большую елку из
Это и сыграло злую шутку. Многие зрители стали теснить друг друга. О пострадавших, впрочем, не сообщается.
О планах создать в Уфе самую большую елку из
На мероприятии выступил заслуженный артист России Геннадий Родионов. Также, гостей развлекали пародисты и аниматоры в новогодних костюмах. Также работала новогодняя антикварная лавка.