Пермь стоит в утренних пробках
Какие улицы лучше объехать, чтобы не опоздать на работу.
Какие улицы лучше объехать, чтобы не опоздать на работу.
Утро понедельника в Перми началось с серьезных заторов на дорогах. Причем пробки стали копиться еще с восьми утра как в центре города, так и на окраинах. На 8.30 сервис «Яндекс Пробки» показывает 7 баллов — серьезные затруднения.
В Мотовилихе образовались заторы на улицах Макаренко, Уинской, Грибоедова, Уральской. Также плотное движение наблюдается в микрорайоне Язовая.
В Камской долине стоит улица Спешилова (в направлении города). В центре заторы на улице Попова, Ленина, Монастырской, Пушкина, Островского, Революции и Белинского.
За Центральном рынком пробка начинается на улице Мильчакова. Далее затруднено движение на шоссе Космонавтов, улицах Малкова, Стахановской, Боровой, Локомотивной, Вишерской.
Пермяки, будьте внимательны на дорогах и выезжайте из дома заранее.