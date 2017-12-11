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07:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Пермь стоит в утренних пробках

Какие улицы лучше объехать, чтобы не опоздать на работу.

Утро понедельника в Перми началось с серьезных заторов на дорогах. Причем пробки стали копиться еще с восьми утра как в центре города, так и на окраинах. На 8.30 сервис «Яндекс Пробки» показывает 7 баллов — серьезные затруднения.

В Мотовилихе образовались заторы на улицах Макаренко, Уинской, Грибоедова, Уральской. Также плотное движение наблюдается в микрорайоне Язовая.

В Камской долине стоит улица Спешилова (в направлении города). В центре заторы на улице Попова, Ленина, Монастырской, Пушкина, Островского, Революции и Белинского.

За Центральном рынком пробка начинается на улице Мильчакова. Далее затруднено движение на шоссе Космонавтов, улицах Малкова, Стахановской, Боровой, Локомотивной, Вишерской.

Пермяки, будьте внимательны на дорогах и выезжайте из дома заранее.

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