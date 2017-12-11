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08:30 (мск), источник: Tengrinews

Переименованием улицы Фурманова в проспект Назарбаева займутся 4 акимата

Акимам Медеуского, Бостандыкского, Алмалинского и Жетысуского районов Алматы, а также управлениям экономики и бюджетного планирования, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры и градостроительства поручено принять необходимые меры по реализации постановления о переименовании улицы Фурманова в проспект имени Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Об этом говорится в документе, опубликованном в официальных СМИ. Сообщается, что совместное постановление акимата Алматы от 30 ноября 2017 года № 4/493 и решение ХXIV сессии маслихата Алматы VI созыва от 30 ноября 2017 года № 175 «О переименовании улицы Фурманова города Алматы» зарегистрировано 4 декабря 2017 года Департаментом юстиции Алматы в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1430.

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«Контроль за исполнением настоящего постановления и решения маслихата возложить на председателя постоянной комиссии по социально-культурному развитию маслихата города Алматы Ханзаду Есенову и заместителя акима города Алматы Армана Кырыкбаева (по согласованию)», — говорится в постановлении.

Также сообщается, что названные постановление акимата и решение маслихата Алматы «О переименовании улицы Фурманова города Алматы» вступает в силу со дня его государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. Помимо этого, в СМИ опубликовано постановление № 4/494 и решение ХXIV сессии маслихата Алматы VI созыва от 30 ноября 2017 года № 176 «О переименовании улиц города Алматы».

Согласно этому решению в городе появятся улицы имени Чингиза Айтматова, Герольда Бельгера, Талгата Бигельдинова, Сагадата Нурмагамбетова, Каукена Кенжетаева, Сергея Калмыкова, Кадыра Мырзалиева, «отца» первого алматинского апорта Егора Редько и многих других. Как сообщили в пресс-службе акима Алматы на прошлой неделе, уличные аншлаги (таблички) на проспекте Назарбаева и еще на трех улицах: имени Нурмагамбетова, Бигельдинова и Баглановой, планируется обновить к 16 декабря. Депутаты городского маслихата в лице Мурата Адильханова, Вячеслава Банщикова и Владислава Ли выступили с инициативой произвести замену аншлагов на ряде улиц города в рамках социальной ответственности бизнеса.

Напомним, о решении дать улице в Алматы имя Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева стало известно 30 ноября 2017 года.

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