Переименованием улицы Фурманова в проспект Назарбаева займутся 4 акимата

Источник: Tengrinews

Об этом говорится в документе, опубликованном в официальных СМИ. Сообщается, что совместное постановление акимата Алматы от 30 ноября 2017 года № 4/493 и решение ХXIV сессии маслихата Алматы VI созыва от 30 ноября 2017 года № 175 «О переименовании улицы Фурманова города Алматы» зарегистрировано 4 декабря 2017 года Департаментом юстиции Алматы в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1430.

«Контроль за исполнением настоящего постановления и решения маслихата возложить на председателя постоянной комиссии по социально-культурному развитию маслихата города Алматы Ханзаду Есенову и заместителя акима города Алматы Армана Кырыкбаева (по согласованию)», — говорится в постановлении.

Также сообщается, что названные постановление акимата и решение маслихата Алматы «О переименовании улицы Фурманова города Алматы» вступает в силу со дня его государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. Помимо этого, в СМИ опубликовано постановление № 4/494 и решение ХXIV сессии маслихата Алматы VI созыва от 30 ноября 2017 года № 176 «О переименовании улиц города Алматы».

Согласно этому решению в городе появятся улицы имени Чингиза Айтматова, Герольда Бельгера, Талгата Бигельдинова, Сагадата Нурмагамбетова, Каукена Кенжетаева, Сергея Калмыкова, Кадыра Мырзалиева, «отца» первого алматинского апорта Егора Редько и многих других. Как сообщили в пресс-службе акима Алматы на прошлой неделе, уличные аншлаги (таблички) на проспекте Назарбаева и еще на трех улицах: имени Нурмагамбетова, Бигельдинова и Баглановой, планируется обновить к 16 декабря. Депутаты городского маслихата в лице Мурата Адильханова, Вячеслава Банщикова и Владислава Ли выступили с инициативой произвести замену аншлагов на ряде улиц города в рамках социальной ответственности бизнеса.