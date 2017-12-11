Небольшие осадки и до 3 градусов тепла ожидается в столичном регионе 11 декабря
Небольшие осадки и температура воздуха до 3 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 11 декабря. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
Небольшие осадки и температура воздуха до 3 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 11 декабря. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Осадки по интенсивности ожидаются небольшими, а вот их тип — смешанным, сначала дождь, а к вечеру и снежок. Максимальная температура воздуха будет колебаться от 0 до плюс 3 градусов. Относительная влажность воздуха высокая, около 85%. Атмосферное давление немного подрастет и составит 744 мм ртутного столба, что немного ниже климатической нормы. Ветер
Синоптики отмечают, что такая погода может стать причиной обострений многих хронических заболеваний. Прежде всего это касается болезней