Небольшие осадки и до 3 градусов тепла ожидается в столичном регионе 11 декабря

«Осадки по интенсивности ожидаются небольшими, а вот их тип — смешанным, сначала дождь, а к вечеру и снежок. Максимальная температура воздуха будет колебаться от 0 до плюс 3 градусов. Относительная влажность воздуха высокая, около 85%. Атмосферное давление немного подрастет и составит 744 мм ртутного столба, что немного ниже климатической нормы. Ветер юго-восточного направления 5−10 м/с», — говорится в сообщении.