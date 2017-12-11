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08:04 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Небольшие осадки и до 3 градусов тепла ожидается в столичном регионе 11 декабря

Небольшие осадки и температура воздуха до 3 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 11 декабря. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

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Источник: Reuters

«Осадки по интенсивности ожидаются небольшими, а вот их тип — смешанным, сначала дождь, а к вечеру и снежок. Максимальная температура воздуха будет колебаться от 0 до плюс 3 градусов. Относительная влажность воздуха высокая, около 85%. Атмосферное давление немного подрастет и составит 744 мм ртутного столба, что немного ниже климатической нормы. Ветер юго-восточного направления 5−10 м/с», — говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что такая погода может стать причиной обострений многих хронических заболеваний. Прежде всего это касается болезней опорно-двигательного аппарата и бронхо-легочной системы. Высокая влажность в сочетании с пониженным содержанием кислорода в воздухе могут привести к ухудшению самочувствия у людей, страдающих хронической кислородной недостаточностью. А отдельные колебания геомагнитного поля могут стать причиной недомогания у лиц с патологиями сердечно-сосудистой системы.

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