2017 год во Владивостоке завершится тройным фейерверком

Источник: РИА "Новости"

На центральной площади Владивостока идёт монтаж зимнего городка. По данным пресс-службы городской администрации, в этом году его концепция вернёт жителей города в детство. Завершится 2017 год в краевом центре праздничным фейерверком, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Тематика зимнего городка на этот раз — новогоднее путешествие. Рабочие устанавливают на площади арт-объекты из дерева — увеличенные копии детских игрушек. Рабочие построят старинный паровоз, автомобиль и самолёт.

Привлекут внимание жителей Владивостока и огромные деревянные кубики, а также скульптуры, которые дополняли убранство новогодней площади в прошлом году — маяк, корабль, снежинки, фонарики. Для любителей зимних фотосессий вскоре подготовят несколько праздничных фотозон.

В ближайшее время во Владивостоке стартуют и тематические мероприятия. Театрализованные представления пройдут на открытых площадках во всех районах города. Мастер-классы, выставки, викторины, игровые программы и концерты состоятся в школах, детских садах и библиотеках.

31 декабря на центральной площади ожидается традиционное празднество. В 18:00 начнут работу локальные площадки, а в 8 вечера — творческая программа. Со сцены прозвучат новогодние песни. Кульминацией события станет фейерверк в 22:00. В этом году салют прогремит в трёх точках Владивостока: на центральной площади, в посёлке Трудовое и на острове Русском (посёлок Подножье).