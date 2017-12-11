2017 год во Владивостоке завершится тройным фейерверком
На центральной площади устанавливают увеличенные копии детских игрушек.
На центральной площади устанавливают увеличенные копии детских игрушек.
На центральной площади Владивостока идёт монтаж зимнего городка. По данным
Тематика зимнего городка на этот раз — новогоднее путешествие. Рабочие устанавливают на площади
Привлекут внимание жителей Владивостока и огромные деревянные кубики, а также скульптуры, которые дополняли убранство новогодней площади в прошлом году — маяк, корабль, снежинки, фонарики. Для любителей зимних фотосессий вскоре подготовят несколько праздничных фотозон.
31 декабря на центральной площади ожидается традиционное празднество. В 18:00 начнут работу локальные площадки, а в 8 вечера — творческая программа. Со сцены прозвучат новогодние песни. Кульминацией события станет фейерверк в 22:00. В этом году салют прогремит в трёх точках Владивостока: на центральной площади, в посёлке Трудовое и на острове Русском (посёлок Подножье).
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в этом году администрация Владивостока установила в городе 8 нарядных ёлок. Искусственные деревья на протяжении нескольких лет украшают сквер Суханова, остров Попова, посёлок Трудовое, остров Русский, улицу Русская, район аллеи Дениса Давыдова и площадь Окатовую. Центральную площадь в этом году украсила светодинамическая ёлка, оформленная в стиле русского расписного узора.