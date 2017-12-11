Земляные волки и бородачи появились в Новосибирском зоопарке

«Несмотря на свое название, земляные волки — вовсе не волки. Они относятся к семейству гиеновых, — говорит начальник информационно-методического отдела Евгения Пирожкова. — Обитают в Восточной и Южной Африке».

Эти необычные хищники живут на открытых сухих равнинах, в качестве укрытий используют норы. Выбирают участки, на которых расположены термитники, так как термиты составляют основу их рациона.

«В условиях зоопарка рацион земляных волков, конечно, меняется, — продолжает заместитель директора Новосибирского зоопарка Ольга Шило, — но у нас есть возможность сделать его сбалансированным. Различные насекомые (сверчки, саранча и другие), немного отварной курятины или индейки, растительный корм и специальный диетический корм для псовых — вот что будет в меню у наших земляных волков».

Новичкам понадобилось время, чтобы привыкнуть к новому месту. Сейчас их уже можно увидеть, они все меньше прячутся.

Вместе с земляными волками Алматинский зоопарк передал нам двух бородачей. Бородач — одна из самых красивых хищных птиц. В Новосибирске уже содержится пара бородачей. Появление еще одной пары увеличивается шансы на появление птенцов. Бородачи на протяжении долгого времени истреблялись человеком из-за ошибочного убеждения в том, что они охотятся на овец. На самом деле бородачи питаются только падалью.

«Это подтвердили многочисленные исследования, в том числе и наши, — уверяет Евгения Пирожкова. — В Новосибирском зоопарке бородачи живут в одном вольере с зайцами-беляками и ни разу не пытались на них охотиться. Численность бородачей в природе предстоит восстанавливать. Мы надеемся, что у наших птиц появится потомство».