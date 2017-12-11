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08:16 (мск), источник: Вести Приморье

Очередной снегопад не принес особых проблем владивостокцам. Видеорепортаж Сергея Станчика

Очередной снегопад! Но в этот раз стихия не наделала столько бед, как было месяц назад. И хотя автоаварий избежать не удалось, многие горожане смогли хорошо провести время в этот снежный день.

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Источник: Вести Приморье

Не повод для грусти! Пока одни ругают снегопад, семья Махамадеевых решила насладиться дарами зимы. Причем, ехать далеко не надо. В роли горнолыжной базы сойдет и крутой спуск перекрытой дороги на улице Капитана Шефнера.

Рафаил Махамадеев, житель Владивостока: «Чего сидеть дома? Нужно наслаждаться! Тем более этот снег у нас во Владивостоке, как обычно, чернеет и становится неприглядным, пока он свежий, пушистый, можно полепить снежную бабу, в снежки поиграть. С детьми погулять на свежем воздухе! Я считаю, всегда можно получить положительные эмоции от этого».

Не теряет оптимизма и Елена Григорьевна! Хотя выпавший снег доставляет пенсионерке немало хлопот. По этой дороге спускаться и подниматься ей приходится нелегко.

Елена Финогенко, житель Владивостока: «Да ползком, всяко разно! Утром на картонках. Садимся и едем, иначе никак! Здесь такой гололед. И никто ничего не делает!».

В день снегопада в целях безопасности была закрыта не только дорога на Шефнера, но и объездная трасса Седанка — Патрокл. По низководному мосту тоже нельзя было проехать. Но тут сотрудники ГИБДД не при чем, автомобилисты сами постарались. Движение заблокировала автоавария из 13 машин. Как уверяют очевидцы, массовое ДТП произошло из-за того, что дорожное полотно превратилось в настоящий каток.

Но все же большинство ключевых дорог Владивостока были оперативно почищены. По информации мэрии, в приморской столице работало 90 единиц техники. Еще 150 — вышли на краевые магистрали. На утро понедельника, во Владивостоке произошло, примерно, 70 аварий. Но традиционного в снегопад «дня жестянщика» — все же избежать удалось.

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