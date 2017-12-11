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07:54 (мск), источник: РИА Новости

Ученые раскрыли связь недосыпания с алкоголизмом

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Нехватка сна может приводить к алкоголизму у молодых людей, к такому выводу пришли ученые из Йельского университета. Их работу публикует MedicalXpress.

Источник: Reuters
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В исследовании приняли участие 42 молодых человека, которые ранее сообщали о чрезмерном потреблении алкоголя. Ежедневно в течение недели они заполняли опросники, в которых фиксировалось количество выпитого спиртного. На участниках исследования были надеты устройства для измерения продолжительности сна.

Выяснилось, что непродолжительный сон и ранний подъем впоследствии приводят к большему потреблению спиртного. В то же время употреблявшие большие объемы алкоголя склонны позже ложиться спать, чем те, кто пьет немного или вовсе придерживается трезвого образа жизни.

Ранее ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе установили, что недосыпание замедляет мозговую активность, что закладывает основу для когнитивных просчетов в восприятии окружающего мира, вызывая временные провалы в памяти и проблемы со зрением.

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