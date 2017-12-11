Ученые раскрыли связь недосыпания с алкоголизмом
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Нехватка сна может приводить к алкоголизму у молодых людей, к такому выводу пришли ученые из Йельского университета. Их работу публикует MedicalXpress.
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Нехватка сна может приводить к алкоголизму у молодых людей, к такому выводу пришли ученые из Йельского университета. Их работу публикует MedicalXpress.
В исследовании приняли участие 42 молодых человека, которые ранее сообщали о чрезмерном потреблении алкоголя. Ежедневно в течение недели они заполняли опросники, в которых фиксировалось количество выпитого спиртного. На участниках исследования были надеты устройства для измерения продолжительности сна.
Выяснилось, что непродолжительный сон и ранний подъем впоследствии приводят к большему потреблению спиртного. В то же время употреблявшие большие объемы алкоголя склонны позже ложиться спать, чем те, кто пьет немного или вовсе придерживается трезвого образа жизни.
Ранее ученые из Калифорнийского университета в